Maison Berger Paris แนะนำเครื่องหอมบ้าน ตะเกียงน้ำหอม ก้านกระจายความหอม อาทิ คอลเลกชัน Evanescence, Philippe Starck, Quintessence, Glacon, Lilly, Lolita Lempicka ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือห้องแบบใด ก็เติมความหอมและความ Joy ได้ทันที เพราะมีหลากกลิ่นหลายสไตล์ ทั้งหรูหรา เรียบทันสมัย แฟชั่นและศิลปะในตัว ทั้งยังมี Mini Duo Set ดีไซน์กะทัดรัด สำหรับมอบเป็นเซ็ตกับโปรโมชัน ซื้อ 3 แถม 1 วันนี้-18 ม.ค. 69
***
อิสรา เจริญชาศรี, ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พร้อม ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา เปิดงาน ‘PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025’ งานวิ่งริมชายหาดพัทยาปีที่ 9 ต้อนรับนักวิ่งทั่วโลกกว่า 5,000 ชีวิต ผนึกพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักต่อเนื่อง โดยมี อนุศักดิ์ พิริยอมร, รัตนชัย สุทธิเดชานัย, อดิศร อรรถกฤษณ์, ชุติพงศ์ สุระชลภูมิ และ ศรัณญา ชมเชย ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล พัทยา
***
บุรินทร์ นาคเจริญ ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงนนทบุรี และประธานเครือบริษัท วิวาลดี้ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2569 โดยมี ม.ล. ปรียาพรรณ ศรีธวัช คุณหญิงบังอร เขมะจารุ ทวีวุฒิ วิทยาขจรศาสตร์ พัฒนพงษ์ นวลศรี สุชาดา รัตนวิจิตร มนวิภา จูภิบาล ประสิทธิ์ เดชศิริ ปัญญา ณ เชียงใหม่ และทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ร่วมงาน ณ ร้านอาหารลีญอง เฟรนช์ ควิซีน