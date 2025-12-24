เซเลบสุขสันต์รวมตัวคนสนิท ปาร์ตี้ส่งท้ายปีรับเทศกาลรื่นเริง

Happiness Season บรรยากาศแห่งความคึกคักช่วงปลายปีนั้น เปี่ยมไปด้วยความสุขจากการที่ได้พบเจอ รวมตัวกันของคนสนิททั้งครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ที่อาจจะห่างกันด้วยวิถีทางการใช้ชีวิตของแต่ละคน แต่เมื่อถึงโอกาสพิเศษช่วงปลายปี ก็รวมตัวกันพร้อมหน้า ทำให้ช่วงนี้ในโซเชียลมีเดียต่างอบอวลไปด้วยความสุขและบรรยากาศ Festive ฉลองทั้งคริสต์มาส ปีใหม่ ชาร์จพลังใจซึ่งกันและกัน ก่อนเตรียมตัวสู้กันต่อในปีหน้า
โอกาสพิเศษกับคนพิเศษก็ต้องเชิญมาใกล้ชิดกันหน่อย วุ้นเส้น-วิริฒิพา เปิดบ้านเชิญเพื่อนมาฉลองคริสต์มาส แถมแขกที่มาก็ระดับตัวท็อปหาคิวว่างตรงกันยากของแท้ ไม่ว่าจะเป็นหมาก-คิม, ป็อก-มาร์กี้ พิเศษจริงๆ
การรวมตัวกันของเหล่าแก๊งนางฟ้าตัวจริง ที่ชีวิตผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแบบครบทีม แถมช่วงนี้ก็มีประเด็นร้อนแรง ไม่ว่าจะเป็น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เจนสุดา ปานโต, ข้าวโพด และวุ้นเส้น งานนี้อาจจะทั้งฉลองช่วงเทศกาลและเป็นงานปรับทุกข์กันด้วยในตัว
ปาร์ตี้คนสนิทกับครอบครัวเพื่อนสนิท ที่บ้านสาวแหวนแหวน ซึ่งบรรดาพ่อแม่ต่างพาเจ้าตัวน้อยมาร่วมวงสนทนาของผู้ใหญ่ และแกะของขวัญในต้นคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนาน
ไวท์คริสต์มาสของครอบครัวพึ่งบุญพระ ที่รวมลูกหลานของลูกๆ ทุกคนมาร่วมใช้เวลาด้วยกันกับคุณปู่คุณย่า ในบรรยากาศน่ารักๆ แลกของขวัญและล้อมวงกันแกะอย่างสนุกสนานอบอุ่น
เป็นการรวมตัวที่อยากแท้อีกหนึ่งบ้าน สำหรับบ้านดิสกุล ที่ขนลูกหลานมาครบทีม ควบคู่กับการจัดงานวันเกิด ม.ล. อรดิศ ในบรรยากาศล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่าควบงานฉลองวันเกิดและปีใหม่ล่วงหน้ากันไปเลย
แก๊งเพื่อนสาวเหนียวแน่นหนึบ กับแก๊งไฮโซหน้าคุ้น ไม่ว่าจะเป็น 2 MC ตัวแม่ อย่าง หนิง ศรัยฉัตร, จุ๊ นาขวัญ และอีก 3 สาวที่ไปไหนไหนไปกัน จอม จอมญาดา, ฬินา ลีนุตพงษ์ และคริสตี้ เศรษฐบุตร
ทางบ้านกิ่งโพยมก็อบอุ่นไม่แพ้กัน พร้อมหน้าพร้อมตา 3 พี่น้องและบรรดาลูกหลาน ที่จัดเต็มพร็อบช่วงคริสต์มาสอย่างเต็มที่ ง่ายๆ เล็กๆ แต่อบอุ่นหัวใจ
ครบ 3 ครอบครัวของ 3 สาวพี่น้อง Sretsis แบรนด์ระดับตำนานของเมืองไทย ที่ต่างคนต่างช่วยกันดีไซน์ผลงานสุดน่ารักฟรุ้งฟริ้ง นอกเหนือจากการทำงาน ต่างคนต่างมีครอบครัวที่ต้องดูแล แต่ก็ยังพบเจอกันอยู่เสมอในโอกาสสำคัญ
กลุ่มเพื่อนไฮโซเหนียวแน่น กับปาร์ตี้ LongTable ที่บ้านของคุณหญิงแอร์-ม.ล. จันทรลัดดา ยุคล อุบลประชารักษ์ ในบรรยากาศสุดคึกคักทั้งอาหาร ขนม ความบันเทิงแบบจัดเต็ม เสียงกรี๊ดสนั่นกับการจับฉลากธีม ม.ม้า
การรวมตัวกันของนางแบบยุค 90's ที่ไม่ได้หาชมกันง่ายๆ เพราะกว่าจะรวมตัวกันได้ก็แสนจะยากเย็น แต่ในโอกาสสำคัญๆ บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองก็ต้องพบปะอัปเดตกันหน่อย
บ้านศิลาอ่อน ที่ใช้โอกาสช่วงปลายปีกับการรวมตัวหลายโอกาส ทั้งวันเกิดครบรอบ 92 ปี ของคุณปู่อมเรศ ศิลาอ่อน ที่เริ่มวันด้วยการพากันไปทำบุญก่อนกลับมาฉลองคริสต์มาสปีใหม่กันที่บ้าน และที่ขาดไม่ได้คือ เสียงดนตรีจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวศิลปินตัวจริง
งานเลี้ยงปีใหม่ระดับพันล้านของเจ้าของแแบรนด์ ดอกเตอร์จิล ทุกคนแต่งตัวแฟนซีแข่งกันชิงรางวัลราวกับเป็นวันสุดท้ายของชีวิต บรรยากาศอุ่นเหมือนครอบครัว แต่ตอนสู้แย่งชิงรางวัลก็ไม่มีใครยอมใคร
