MK Restaurants ลุยบริการ “M Catering” แบบครบวงจร ชูคอนเซปต์ “M Catering มากกว่าสุกี้ บริการถึงที่ ทุกโอกาส” เน้นเสิร์ฟประสบการณ์งานเลี้ยงที่ครบกว่า สะดวกกว่า และคุณภาพเต็มรูปแบบ โดดเด่นด้วย รสชาติแบบ MK ที่ทุกคนไว้ใจ, วัตถุดิบสดใหม่ คุณภาพมาตรฐาน และทีมงานมืออาชีพแบบ Full Service ตอบโจทย์ทุกวาระและทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมตัวเลือกบริการได้ตามงบและไลฟสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด MK ก็พร้อมเสิร์ฟถึงที่แบบลงตัวที่สุด
5 บริการของ M Catering
1. ชุดจัดเลี้ยง (Catering)
บริการ Full Service ครบวงจร พร้อมพนักงานดูแลตลอดงาน เหมือนยกร้าน MK มาเสิร์ฟถึงที่ มีครบทั้ง เป็ดย่างเอ็มเค, บะหมี่หยกเอ็มเค, ชุดออเดิร์ฟติ่มซำ และชุดสุกี้แบบจัดเต็ม มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดโดยไม่ต้องเตรียมเอง ทั้งชุดปรุงอาหาร ภาชนะ ไปจนถึงบริการจัดการ โต๊ะ–เก้าอี้ เพื่อความสะดวกสูงสุด เหมาะสำหรับงานเลี้ยงโอกาสสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น งานฉลอง, งานเลี้ยงปีใหม่, งานทำบุญบ้าน, งานเลี้ยงพระ ให้ทุกงานราบรื่น อร่อย และพร้อมเสิร์ฟแบบมืออาชีพ เริ่มต้นเพียง 2,999 บาทต่อเซ็ต
2. ซุ้มอาหาร (Food Stall)
ตั้งซุ้มอาหารภายในงาน พร้อมเสิร์ฟร้อนทุกจาน โดยมีเชฟประจำแต่ละซุ้มและอุปกรณ์ครบชุด เพิ่มความสะดวกและบริการแบบมืออาชีพ เลือกได้ถึง 4 ซุ้ม ได้แก่ ซุ้มย่าง(เป็ดย่าง หมูแดง), ซุ้มสุกี้ (สุกี้รวมมิตร), ซุ้มขนมจีบ (ขนมจีบกุ้ง ขนมจีบหมูโบราณ และฮะเก๋า), และซุ้มซาลาเปา (ซาลาเปาไส้ครีม หมูสับ และหมูแดง) เหมาะกับ งานแต่ง, งานเลี้ยงปีใหม่ (บ้าน/บริษัท), งานทำบุญบ้าน, งานขึ้นออฟฟิศใหม่, งานสัมมนา, งานประชุม, งานวันเกิด และงานเฉลิมฉลองทุกรูปแบบ
3. Big Order
ตอบโจทย์ทั้งงานประชุมใหญ่ หรืองานจัดเลี้ยง สั่งง่าย สะดวก เสิร์ฟสดใหม่ จัดส่งตรงถึงที่ ไม่มีทิ้งออเดอร์ ไฮไลท์ด้วยเมนูยอดนิยม ได้แก่ บะหมี่หยกเป็ดย่างแห้ง และ ข้าวหน้าเป็ดย่าง เสิร์ฟความอร่อยแบบมาตรฐาน MK ทุกกล่อง มาพร้อม โปรโมชั่นพิเศษ สั่ง 10 กล่อง ฟรี 1 กล่อง และสั่ง 20 กล่อง ฟรี 3 กล่อง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว คุ้มค่า และคุณภาพที่มั่นใจได้
4. Meal Box
อิ่มง่าย เสิร์ฟสะดวก ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาหรืองานบุญก็มั่นใจในคุณภาพคับกล่อง ตามมาตรฐาน MK ด้วยชุดHappy Combo อาหารจานหลักที่เลือกได้ทั้งข้าวหรือบะหมี่หยก อาทิ ข้าวหน้าเป็ด, บะหมี่หยกหมูแดง เสิร์ฟคู่กับติ่มซำ ทั้งขนมจีบหรือซาลาเปา ครบเซ็ตในกล่องเดียว และยังมี ชุด Happy Box ที่เลือกได้ทั้งข้าวหรือบะหมี่หยกเช่นกัน
5. Snack Box
เหมาะกับงานสัมมนา งานบุญ หรืองานขาวดำ ที่ต้องการเมนูรองท้องแบบพอดี อิ่มครบกับ ติ่มซำแสนอร่อย คู่กับ น้ำชาซิกเนเจอร์ของ MK พร้อมเสิร์ฟสะดวกในกล่องเดียว
การให้บริการแบบครบวงจรทั้งหมดนี้ สามารถตอบโจทย์ไลฟสไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกครบในที่เดียว ส่งผลให้แบรนด์เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่ม B2C และ B2B แบบต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ MK Restaurants ในการพัฒนาบริการให้หลากหลายขึ้น และมีแผนขยายการให้บริการผ่านแบรนด์อื่น ๆ ในเครือ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ติดต่อบริการ M Catering ได้ที่ เบอร์ 1642