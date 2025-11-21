“ไข่หวานบ้านซูชิ” รุกตลาดแคทเทอริ่ง

“ไข่หวานบ้านซูชิ” แบรนด์ในใจที่ผู้บริโภคนึกถึง เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ ด้วยการขยายธุรกิจสู่บริการแคทเทอริ่งอย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัวบริการใหม่ ภายใต้ชื่อ “Kaiwanbaansushi Catering” เพื่อตอบรับความนิยมของอาหารญี่ปุ่นและความต้องการบริการจัดเลี้ยงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส ไม่ว่าจะงานประชุม งานเลี้ยงองค์กร งานปาร์ตี้ส่วนตัว หรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และคุณภาพระดับร้านอาหาร พร้อมชูจุดเด่นด้านวัตถุดิบคุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ และการรังสรรค์เมนูเฉพาะทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการแบบมืออาชีพในสไตล์ไข่หวานบ้านซูชิ และตอบรับเทรนด์บริการอาหารยุคใหม่
นายสุรพงศ์ สุทธิกุญชร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไข่หวานบ้านซูชิ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว Kaiwanbaansushi Catering เป็นอีกก้าวสำคัญของไข่หวานบ้านซูชิ เพื่อต้องการยกระดับประสบการณ์การจัดงานของลูกค้าให้สะดวกสบายขึ้น ด้วยอาหารญี่ปุ่นคุณภาพดี สดใหม่ ทำสดในวันงาน และสามารถออกแบบเมนูให้เหมาะกับแต่ละงานได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นงานบริษัท งานประชุม ทีมบิลดิ้ง งานเปิดตัวสินค้า หรืองานเลี้ยงต่างๆ โดยอยากให้ทุกงานเต็มไปด้วยสีสันและความประทับใจในสไตล์ของไข่หวานบ้านซูชิ
การเปิดตัว Kaiwanbaansushi Catering ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการก้าวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ความแตกต่างด้านประสบการณ์อาหาร และรูปแบบบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้ตลาดแคทเทอริ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสสำคัญที่ไข่หวานบ้านซูชิสามารถต่อยอดสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการให้บริการมีให้เลือก 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 1. Full Service (Type A) ปั้นสดพร้อมพนักงาน เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ งานเลี้ยงที่ต้องการความประทับใจ และการบริการแบบจัดเต็ม ซึ่งจุดเด่นจะได้รับความอลังการและการบริการจากพนักงานปั้นซูชิสดๆ พร้อมสิทธิพิเศษ พนักงานปั้นสดๆที่หน้างาน 2. Delivery Service (Type B) จัดส่งซูชิถึงที่ เหมาะสำหรับงานประชุม สัมมนา หรืองานที่เน้นความรวดเร็วและความคุ้มค่า โดยมีจุดเด่นสามารถสั่งได้ ไม่มีขั้นต่ำ เน้นความประหยัดงบประมาณ โดยเป็นการจัดส่งอาหารพร้อมทาน (ไม่มีพนักงานบริการ) และ 3. Set Box Service (Type C) กล่องพร้อมทาน เหมาะสำหรับงานสัมมนา งานอบรม หรืองานที่ต้องการแจกอาหารแบบกล่องเดี่ยว (Snack Box) สำหรับจุดเด่นเป็นการจัดทำเป็น Set Box (สำหรับ 3 คำ หรือ 5 คำ) พร้อมเครื่องเคียงและน้ำดื่ม เน้นความสะดวกในการแจกจ่าย (ไม่มีพนักงานบริการ)
สำหรับ Kaiwanbaansushi Catering ถูกออกแบบให้เป็นบริการที่ครบวงจร มีมาตรฐานสูง และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีโดดเด่นและแตกต่างดังนี้
1. ความสดใหม่ที่ปั้นถึงหน้างาน (สำหรับ Full Service Type A) ไข่หวานบ้านซูชิ ไม่ได้แค่เตรียมอาหารมาให้ แต่เรานำความสดใหม่มาเสิร์ฟถึงที่ "ปั้นสดใหม่พร้อมเสิร์ฟ" แขกของคุณจะได้เห็นพนักงานปั้นซูชิด้วยตัวเอง ณ จุดจัดเลี้ยง ทำให้มั่นใจได้ว่าซูชิทุกคำนั้นสดใหม่และมีคุณภาพสูงสุด วัตถุดิบเกรดพรีเมียม สด สะอาด ไข่หวานบ้านซูชิ คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่อร่อยและปลอดภัยในทุกๆ คำ
2. ความคุ้มค่าและยืดหยุ่นทางด้านงบประมาณ ไข่หวานบ้านซูชิ เข้าใจว่าการคุมงบประมาณคือกุญแจสำคัญในการจัดงาน คุณสามารถเลือกเมนูที่มีให้หลากหลายให้เหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้เลย
3. ครบครันและพร้อมใช้งานทันที หมดกังวลเรื่องการจัดการด้านอาหาร ครบจบในที่เดียว เราเตรียมอุปกรณ์ ภาชนะ ตะเกียบ โชยุ และวาซาบิ ให้ในจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณอาหาร
4.ทางเลือกบริการที่ตอบโจทย์ทุกขนาดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็ก ไข่หวานบ้านซูชิ มีทางเลือกที่หลากหลายพร้อมให้การบริการ ตั้งแต่บริการแบบเต็มรูปแบบ (Type A) ไปจนถึงแบบจัดส่ง (Type B และ C)
ทั้งนี้ “ไข่หวานบ้านซูชิ” ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเมนู การจัดวางรูปแบบอาหาร และการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการส่งมอบประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นคุณภาพในทุกโอกาสสำคัญ
ปัจจุบัน Kaiwanbaansushi Catering เปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมแพ็กเกจสำหรับงานประเภทต่างๆ โดยปรับขนาดและรูปแบบบริการได้ตามงบประมาณและวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีเมนูให้เลือกทั้งชุดข้าวและ Snack Box พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่เริ่มต้นชุดละ 65 บาท ไม่ว่าจะจัดงานขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สั่งได้ง่าย รวดเร็วทันใจ และมั่นใจว่าบริการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ในระยะยาวต่อไป