เริ่มแล้ว!CAAT รับ ICAO ตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบิน เชื่อมั่นไทยมีมาตรฐานสากล

ICAO เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินของไทย ภายใต้โครงการ USAP “สนามบิน สายการบิน ผู้ให้บริการ” ช่วง 4-18 พ.ย. นี้ ตอกย้ำยกระดับระบบกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ภายใต้โครงการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยการบินสากล (Universal Security Audit Programme – USAP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–18 พฤศจิกายน 2568 เพื่อประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงานตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติสากลด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security) ของประเทศไทย
ก่อนเข้าสู่การบรรยายเปิดการตรวจประเมิน ได้มีการถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น Mr. Callum Lewis Vine หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจาก ICAO ได้กล่าวเปิดการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ โดยคณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย
1.Mr. Callum Lewis Vine – Regulatory Framework and the National Civil Aviation Security System, Quality Control Functions, and Security Aspects of Facilitation
2.Mr. Mohamed Faizal Bin Parman – Training of Aviation Security Personnel and Response to Acts of Unlawful Interference
3.Mr. Mohammed Alamgir – Airport Operations, Passenger and Baggage Security
4.Mr. Derek Cheang – Aircraft and In-flight Security, Cargo, Catering and Mail Security
สำหรับการตรวจประเมิน USAP ครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลและสนับสนุนการตรวจประเมิน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร กรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงสายการบินที่ได้รับการตรวจประเมิน
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า CAAT ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินพลเรือน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบการบินสากล การตรวจประเมินในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการยืนยันว่าประเทศไทยมีระบบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินที่เข้มแข็ง โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO อย่างต่อเนื่อง และ CAAT จะเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถในการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าการบินของไทยมีความปลอดภัยในทุกมิติ
การตรวจประเมินภายใต้โครงการ USAP ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินสากล และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติในระบบการกำกับดูแลของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน