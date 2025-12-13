ตะเกียงน้ำหอมคอลเลกชัน Resonance Paprika ที่เหมาะกับช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้

Maison Berger Paris เปิดตัวการกลับมาของตะเกียงน้ำหอมบ้านระดับตำนาน คอลเลกชัน Resonance สี Paprika อีกครั้ง ตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟน ๆ ที่รอคอยดีไซน์ไอคอนิกนี้อย่างยาวนาน ความโดดเด่นของคอลเลกชัน Resonance อยู่ที่งานออกแบบซึ่งผสานความเรียบหรูและความเป็นศิลปะร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม ตัวตะเกียงผลิตจากแก้วใสคุณภาพสูง เผยความโปร่งเป็นประกายประหนึ่งเพชรที่เล่นแสงได้อย่างมีมิติ เสริมด้วยลวดลายกราฟิกนูนที่ผ่านการออกแบบอย่างประณีต ช่วยเพิ่มสัมผัสของความละเมียดละไมและความลุ่มลึกให้กับทุกมุมบ้าน
เบื้องหลังงานศิลป์ชิ้นนี้คือ Sylvie de France ดีไซเนอร์ระดับโลกผู้ฝากฝีมือไว้กับแบรนด์หรูชื่อดังอย่าง Rolex, Yves Saint Laurent และ Van Cleef & Arpels ทำให้ตะเกียงน้ำหอมคอลเลกชัน Resonance ไม่ได้มีคุณสมบัติเพียงเครื่องหอมและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ แต่ยังเป็นของแต่งบ้านที่สะท้อนรสนิยมและความพิถีพิถันของผู้ครอบครองได้อย่างชัดเจน ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการเก็บสะสมมากที่สุดจากแฟนคลับ Maison Berger Paris เพราะทุกองค์ประกอบล้วนดีไซน์มาเพื่อให้มีคุณค่าเหนือกาลเวลา
เป็นเจ้าของตะเกียงน้ำหอมคอลเลกชัน Resonance ได้ในราคาเพียง 1,815 บาท (จากปกติ 3,370 บาท) ตั้งแต่วันนี้ – 18 มกราคม 2569 ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการครอบครองไอเท็มระดับไอคอนิก เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาของขวัญสุดพรีเมียม หรือกำลังมองหาของแต่งบ้านที่ช่วยยกระดับบรรยากาศให้หรูหราและมีสไตล์มากขึ้น
พบกับ Maison Berger Paris ได้ทุกสาขา และทุกช่องทางออนไลน์
Facebook: MaisonBergerThailand
IG: maisonbergerthailand
LINE: @maisonbergerthai
www.maisonbergerthailand.com