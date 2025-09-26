‘โดนัท - มนัสนันท์’ แชร์โมเม้นต์สร้างสรรค์กลิ่นหอม เติมเต็มทุกมุมบ้าน

เพราะบ้านไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัย แต่เป็น “ความรู้สึก” ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา CULTI MILANO (คูลติ มิลาโน) แบรนด์เครื่องหอมสุดลักซ์ชัวรีดีไซน์เอกลักษณ์จากประเทศอิตาลี ที่มีประสบการณ์เรื่องเครื่องหอมมายาวนานกว่า 30 ปี ชวน “โดนัท – มนัสนันท์” แวะมาสัมผัสและเลือกเครื่องหอมสำหรับบ้านที่ CULTI MILANO สาขาคิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก พร้อมแชร์ประสบการณ์เลือกสรรกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยคอนเนคกับบรรยากาศภายในบ้านและการใช้ชีวิต รวมทั้งการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวเข้ากับทุกส่วนของบ้านได้อย่างมีเอกลักษณ์
เรื่องราวการเลือกใช้เครื่องหอมจากประสบการณ์ของ “โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล” นักแสดงมากความสามารถ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันลงในช่องทางโซเชียลของตัวเอง ส่วนใหญ่เธอมักจะใช้บ้านเป็นฉากหลังสำหรับการถ่ายทำ ดังนั้นหากเอ่ยถึงบ้านในนิยามของเธอจึงไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การอยู่อาศัย ทว่ากลับเป็นสถานที่ในการบอกเล่าความรู้สึกที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวา ประกอบกับความหลงใหลในศาสตร์ของกลิ่น เธอจึงต้องพิถีพิถันและใส่ใจในการเลือกเครื่องหอมมารังสรรค์บรรยากาศภายในบ้านให้ตรงกับเคมีของตัวเอง รวมทั้งต้องเลือกเครื่องหอมที่มีดีไซน์เหมาะสม และสามารถเติมเต็มทุกมุมบ้านได้อย่างลงตัว
“โดนัทชอบกลิ่นหอมสะอาดๆ แนวกลิ่นธรรมชาติค่ะ เมื่อก่อนรู้สึกว่าการใช้เครื่องหอมภายในบ้านไม่ค่อยมีความจำเป็น แต่พอแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัว สามี (คุณตาม จำนงค์อาษา) เขาเป็นคนที่ชอบเครื่องหอมมากๆ เราสองคนเลยพยายามเลือกใช้เครื่องหอมที่เหมาะกับเราทั้งคู่มากที่สุด จนวันนึงได้ลองใช้ Room Spray และเทียนหอมกลิ่น TESSUTO ของคูลติ มิลาโน เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกลิ่นแล้วก็ชอบเลย เพราะกลิ่นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นกลิ่นฝ้ายที่หอมแบบธรรมชาติ หอมสะอาด ได้กลิ่นแล้วรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ยิ่งเวลาจุดเทียนและลองปรับระดับไฟในห้อง มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการบอกว่าถึงบ้านแล้วนะ เป็นพื้นที่ของเราแล้วนะ ซึ่งเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆ ค่ะ จุดนี้เลยเป็นจุดที่ทำให้โดนัทเชื่อว่ากลิ่นสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของเรากับที่อยู่อาศัยได้จริงๆ ค่ะ”
โดยโดนัทได้พูดถึงกลิ่นในแบบที่ใช่สำหรับเธอว่า “หากร่างกายได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ท่ามกลางกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ชื่นชอบและถูกใจ จะสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกกับบรรยากาศของบ้านให้อยู่ในจุดที่ใช่ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความครีเอทีฟ ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ”
นอกจากนี้ เธอยังได้แสดงความคิดเห็นต่อเทรนด์การใช้เครื่องหอมในการตกแต่งบ้าน ผ่านมุมมองส่วนตัวว่า “สำหรับช่วง 2 ปีมานี้ คนหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพและกลับมาคอนเนคกับตัวเองมากขึ้น อย่างตัวโดนัทเอง ช่วงนี้เริ่มมองหาสิ่งที่มีความเหมาะสมกับตัวเองมากกว่าที่จะตามเทรนด์ตามกระแส ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ดีไซน์มีความมินิมอล เพราะคุณตามไม่ชอบให้บ้านรก ไม่ชอบให้มีของวางเกะกะ ซึ่งเครื่องหอมของแบรนด์คูลติ มิลาโน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย เป็นเหมือนของตกแต่งบ้านชิ้นหนึ่ง ไม่ว่าจะจัดวางมุมไหนก็สามารถเข้ากับทุกพื้นที่ เข้าได้กับทุกมุมของบ้าน ที่สำคัญคือเป็นกลิ่นที่ตรงกับความชอบของเราทั้งสองคนด้วยค่ะ”
พบกับเครื่องหอมและการแต่งบ้านที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ และร่วมทำให้บ้านไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัย แต่เป็น “ความรู้สึก” ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา พร้อมชวนคนรักกลิ่นมาลองสัมผัสประสบการณ์ความหอมจากคูลติ มิลาโน แบรนด์เครื่องหอมสุดลักซ์ชัวรีดีไซน์เอกลักษณ์จากประเทศอิตาลี
เลือกช้อปฯ ผลิตภัณฑ์จาก CULTI MILANO (คูลติ มิลาโน) ที่ใช่สำหรับคุณ เพื่อเติมเต็มมุมโปรดได้แล้ววันนี้ที่ สาขา คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก, คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2 และ Shop in Shop สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ รวมถึงช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ FIRSTER BY KING POWER (https://www.firster.com) และแอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER