“พาณิชย์”นำผู้ประกอบการไทยร่วมงาน CAEXPO คาดเจรจาธุรกิจสะพัด 170 ล้าน

“พาณิชย์”นำผู้ประกอบการไทย 107 ราย จากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน และสินค้า Soft Power ร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 22 ที่หนานหนิง คนแห่ชม ซื้อคึกคัก คาดเจรจาธุรกิจเงินสะพัด 170 ล้าน พร้อมจับมือ ททท. บีโอไอ และเกษตร โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยว การลงทุน และการเกษตรของไทย และนำเสนอ 8 จังหวัดมนต์เสน่ห์
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมระหว่างประเทศนครหนานหนิง ร่วมกับนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และผู้นำประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ว่า ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน จำนวน 107 ราย จาก 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1.สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 31 ราย 2.สุขภาพและความงาม 48 ราย 3.แฟชั่นและเครื่องประดับ 14 ราย 4.ของใช้และของตกแต่งบ้าน 9 ราย และ 5.สินค้าเกี่ยวเนื่องกับ Soft Power 5 ราย ปรากฏว่ามีคนจีนและคนต่างชาติ เข้าชมและซื้อสินค้าไทยใน Thailand Hall เป็นจำนวนมาก และยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ คาดว่า จะมีเงินสะพัดใกล้เคียงกับการเข้าร่วมงานปีที่แล้วที่ 170 ล้านบาท
ทั้งนี้ DITP ยังได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรม Workshop สำนักงานส่งเสริมการลงทุน นำเสนอข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย และสำนักงานเกษตรกว่างโจว นำเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และได้เปิด Pavilion of City of Charm จังหวัดมนต์เสน่ห์ของไทย โดยนำเสนอ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการจัดแสดงสินค้าเด่น อาทิ พริกแกง ผัก ผลไม้อบกรอบ สินค้าจากเกลือทะเล และสินค้า GI อาทิ มะพร้าวน้ำหอม แห้วแปรรูป จากผู้ประกอบการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก
สำหรับ 8 จังหวัดดังกล่าว มีความพร้อมทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด มีความหลากหลายและเป็นฐานการผลิตพืช ปศุสัตว์ ทั้งข้าวนาปี อ้อย มันสำปะหลัง โคเนื้อ ไก่เนื้อ และสุกร มีโรงงานแปรรูปอาหารขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ รวมถึง SME จำนวนมาก ที่สามารถเชื่อมโยงกับจีนได้
ขณะเดียวกัน กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่าง ๆ และสาธิตการหุงข้าวไทยควบคู่กับปรุงอาหารไทย อาทิ เมนูพะแนงหมู ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการไทยที่ได้เข้าร่วมออกคูหาในปีที่ผ่านมา แจ้งว่า ปีนี้สินค้าไทยได้รับความสนใจสูง เฉพาะในวันแรกมีผู้สนใจและซื้อสินค้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตนจึงได้แนะนำเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในด้านการค้า เพื่อขยายโอกาสสู่ตลาดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ DITP ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย