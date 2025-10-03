xs
Elle UK โดนถล่มหนัก หลังโพสต์ภาพตัด “โรเซ่” ออก เข้าข่ายเหยียดผิว?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกโจมตีไม่น้อยทีเดียวสำหรับนิตยสาร Elle ฉบับ UK ที่มีการโพสต์ภาพเซเลบที่เข้าร่วมงารปารีสแฟชันวีคของแบรนด์ Saint Laurent แต่ตัดภาพ “โรเซ่” ออก โดนด่ายับเหยียดเชื้อชาติ


Elle UK โดนวิจารณ์หนักเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ หลังจากตัดภาพ โรเซ่ ออกจากภาพถ่าย ส่งผลให้แฟนๆ เรียกร้องให้ทางนิตยสารออกมาขอโทษ

โดยภาพเจ้าปัญหาคือภาพกลุ่มของ 4 สาว “เฮลีย์ บีเบอร์”, “ชาร์ลี XCX”, “โซอี คราวิทซ์” และ “โรเซ่ BlackPink” แต่อินสตาแกรมของนิตยสารได้โพสต์ภาพแค่ 3 สาวโดยตัด “โรเซ่” ออกไป จึงโดนวิจารณ์หนักว่าเข้าข่ายเหยียดเชื้อชาติ

ทางนิตยสารแก้ไขโดยการโพสต์ภาพเดี่ยว โรเซ่ พยายามเน้นย้ำว่าเธอเป็นดาราที่โดดเด่นของงาน ด้วยแคปชันที่ว่า “ลุคที่โดดเด่นที่สุดมาจาก โรเซ่ ดาราสาวจากวง Blackpink”

งานนี้แฟนๆ ต่างยังคงโกรธแค้น พากันแสดงความเห็นโดยระบุว่า “สายไปแล้วล่ะ”, “อย่างน้อยก็ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการหน่อย”, “นี่มันเหยียดเชื้อชาติชัดๆ”

กระแสความไม่พอใจยังคงต่อเนื่องไปถึงสาวๆที่อยู่ในภาพ เนื่องจาก ชาร์ลี XCX เองก็ได้แชร์ภาพกลุ่มดังกล่าวโดยมี โรเซ่ ถูกเงามืดบดบังอยู่ ส่วน เฮลีย์ บีเบอร์ ก็รีโพสต์ภาพดังกล่าวจาก Elle UK ลงในสตอรี่ ส่งให้แฟนๆของ โรเซ่ ทั้งในเกาหลี เอเชีย และทั่วโลกต่างไม่พอใจทันที

ชาร์ลี XCX ที่โดนถล่มหนัก จึงได้โพสต์ภาพเพิ่มเติมเป็นภาพเซลฟีที่เธอถ่ายกับ โรเซ่ แต่ก็ยังโดนด่าหนักอยู่ดี เพราะก่อนหน้านี้ Vogue ของญี่ปุ่น ได้แชร์คลิปของ 4 สาวที่นั่งติดกัน แต่ ชาร์ลี เมิน โรเซ่ และหันไปให้ความสนใจกับทาง เฮลีย์ และ โซอี เท่านั้น

ขณะเดียวกัน โรเซ่ ไม่ได้สนใจดรามา ได้อัปเดตโซเชียลมีเดียของเธอในวันเดียวกัน โดยแชร์ภาพจากงานแสดงคอลเลกชั่น Saint Laurent 2026 S/S Women’s Collection Show ที่ปารีส เธอขอบคุณ แอนโทนี วัคคาเรลโล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ โดยระบุว่า “ขอบคุณที่เชิญฉันมาชมโชว์ที่น่าทึ่งมาก ๆ นี้นะคะ ผลงานของคุณสวยงามมาก ๆ เลยค่ะ รักนะคะ”

โรเซ่ เข้าร่วมงานแฟชันโชว์ ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ Saint Laurent ได้นั่งแถวหน้าร่วมกับเหล่าคนดังระดับโลก อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเฉลิมฉลองการปรากฏตัวของเธอ เหตุการณ์กลับกลายเป็นจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอคติทางเชื้อชาติในสื่อตะวันตกและการรายงานข่าวเกี่ยวกับแฟชัน














