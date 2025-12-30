HACK ชวนจิบชาพร้อมบำรุงผิวใส ด้วยสารสกัดจากกุหลาบบัลแกเรีย

HACK BEAUTY LAB จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชวนคนพิเศษผู้หลงรักในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ร่วมสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์นำเข้าแบรนด์ใหม่ล่าสุด “ISOI” กับไฮไลต์ไอเทม อย่าง “ISOI Brightening Serum” เซรั่มลดเลือนรอยดำลึก เติมความชุ่มชื้นพร้อมฟื้นฟูผิวโกลว์อย่างล้ำลึก เพื่อผิวเปล่งประกาย อ่อนโยนใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่าย ด้วยสารสกัดจากกลีบกุหลาบบัลแกเรียสายพันธุ์ดามัสก์กว่า 3,000 ดอก ในบรรยากาศจิบชากุหลาบยามเช้า ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกกุหลาบสีชมพู ณ HACK BEAUTY LAB เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 5
ภายในงานมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ร่วมรับฟังที่มาและความพิเศษของ ISOI รวมถึงเหตุผลที่ครองใจคนเกาหลีมาอย่างยาวนาน พร้อมพิสูจน์ความชุ่มชื้น โกลว์ใสของ “ISOI Brightening Serum” รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของ ISO พร้อมจิบชา พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลือกใช้เซรั่มและการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์เปล่งประกาย
ร่วมพิสูจน์การฟื้นบำรุงผิว เพิ่มความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ผิวดูอิ่มใสฟูขึ้น ได้ที่หน้าร้าน HACK BEAUTY LAB ทั้ง 2 สาขา (เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 5 และ BTS สยาม บริเวณทางออก 1 หรือชอปสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Shopee, Lazada และ TikTok