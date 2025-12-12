"ส้มตำนัว" ฉลอง 25 ปี เปิดตัวแจ่วฮ้อนที่แรกในโลกกับ ‘ซุปอ่องมันปูนา'

"ส้มตำนัว" จาก 25 ปีของร้านส้มตำแฟชั่น สู่การเปิดตัว Concept ใหม่ "แจ่วฮ้อนฮ้อน" พร้อมแจ่วฮ้อนที่แรกในโลกกับ ‘ซุปอ่องมันปูนา' Uni แห่งท้องนาไทย พร้อมเมนู Signature จัดเต็มทั้ง ไก่ทอดภูเขาทอง ตำมั่ว ผัดขนมจีน ฯลฯ พร้อมเปิดตัว สาขาที่ 12 วันที่ 12 เดือน 12 นี้ ที่เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 6
ส้มตำนัวเชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ครั้งแรกในโลกที่ “อ่องมันปูนา” ถูกนำเสนอในแจ่วฮ้อนอีสานแท้ เพื่อทำให้ “ว้าวตั้งแต่เสิร์ฟ” และมี 2 วิธีการกินสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หอมมันปูเข้มมาก เนื้ออ่องมันปูเนียน–แน่น แนะนำแบบแรกให้ตักผสมในซุป โคเลๆ ซุปจะเข้มข้นและนัวมาก และแบบที่สอง จกข้าวเหนียว มันและนัว ดีมาก เป็น ซิกเนเจอร์พิเศษที่ส้มตำนัวคิดค้นเป็นเจ้าแรก เซ็ทราคาเริ่มต้น แค่ 275 บาท
1.เซ็ทหมูหมู+ชุดผัก (275.-)
2.เซ็ทเนื้อเนื้อ+ชุดผัก (345.-)
3.เซ็ทหมูและเนื้อ+ชุดผัก (325.-)
4.เซ็ทหมูและทะเล+ชุดผัก (385.-)
5.เซ็ทเนื้อและทะเล+ชุดผัก (395.-)
และใครสั่งเซ็ทใดก็ได้ในนี้ คือ Refill ผักได้ไม่อั้นด้วยนะ! คุ้มเกิน
