"ส้มตำนัว" ฉลอง 25 ปี เปิดตัวแจ่วฮ้อนที่แรกในโลกกับ ‘ซุปอ่องมันปูนา'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ส้มตำนัว" จาก 25 ปีของร้านส้มตำแฟชั่น สู่การเปิดตัว Concept ใหม่ "แจ่วฮ้อนฮ้อน" พร้อมแจ่วฮ้อนที่แรกในโลกกับ ‘ซุปอ่องมันปูนา' Uni แห่งท้องนาไทย พร้อมเมนู Signature จัดเต็มทั้ง ไก่ทอดภูเขาทอง ตำมั่ว ผัดขนมจีน ฯลฯ พร้อมเปิดตัว สาขาที่ 12 วันที่ 12 เดือน 12 นี้ ที่เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 6


ส้มตำนัวเชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ครั้งแรกในโลกที่ “อ่องมันปูนา” ถูกนำเสนอในแจ่วฮ้อนอีสานแท้ เพื่อทำให้ “ว้าวตั้งแต่เสิร์ฟ” และมี 2 วิธีการกินสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หอมมันปูเข้มมาก เนื้ออ่องมันปูเนียน–แน่น แนะนำแบบแรกให้ตักผสมในซุป โคเลๆ ซุปจะเข้มข้นและนัวมาก และแบบที่สอง จกข้าวเหนียว มันและนัว ดีมาก เป็น ซิกเนเจอร์พิเศษที่ส้มตำนัวคิดค้นเป็นเจ้าแรก เซ็ทราคาเริ่มต้น แค่ 275 บาท




1.เซ็ทหมูหมู+ชุดผัก (275.-)
2.เซ็ทเนื้อเนื้อ+ชุดผัก (345.-)
3.เซ็ทหมูและเนื้อ+ชุดผัก (325.-)
4.เซ็ทหมูและทะเล+ชุดผัก (385.-)
5.เซ็ทเนื้อและทะเล+ชุดผัก (395.-)

และใครสั่งเซ็ทใดก็ได้ในนี้ คือ Refill ผักได้ไม่อั้นด้วยนะ! คุ้มเกิน


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

