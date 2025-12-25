(ชมคลิป) Flowers Milk Tea กระแสร้อนแรง “ชานมดอกไม้” เมืองจีน สู่ตลาดวัยรุ่นเมืองไทยตอบรับดีเกินคาด

ดอกไม้ถูกนำมาวิจัย เพื่อค้นหาคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ส่งให้กระแสร้อนแรงของการนำดอกไม้มาเป็นอาหารและเครื่องดื่มร้อนแรงในช่วงนี้ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ประเทศไทยเองก็ มีเจ้าของเครื่องดื่มแบรนด์ดัง หันมาทำชาดอกไม้ขายควบคู่กับเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ผลตอบรับออกมาดีเกินคาด
เดินทางไปจีนเห็นร้านชาเปิดทั่วเมือง
กลับเมืองไทยขอเปิดบ้าง
ครั้งนี้ แน่นอนเอสเอ็มอีไทยไม่พลาดความร้อนแรงของชาดอกไม้ ล่าสุดได้เจอหนึ่งร้าน ตลาดจ็อดแฟร์ เจ้าของสาวสวยเพิ่งลาออกจากงาน เพื่อกาลนี้ โดยเฉพาะ เปิด “ร้านชานมสดดอกไม้”
นางสาววิชุดา สุขแก่น เจ้าของร้านชานมสดดอกไม้ Flower Milk Teas เล่าว่า ตนเองได้ลาออกจากงานมาได้ประมาณ 2-3 เดือน และตัดสินใจมาเปิดร้านชานมสด ดอกไม้ ปกติชอบดื่มชา และแฟนซึ่งเป็นคนจีน เวลาไปประเทศจีนจะเห็นคนจีนชอบดื่มชากันมาก และกระแสร้านชาในช่วงนี้ก็มาแรง ก็เลยคุยกับแฟนว่าอยากจะเปิดร้านชา
โดยก่อนจะเปิดบินไปดูร้านชาที่ประเทศจีน ว่าเขาขายชาอะไรกันบ้าง ก็เลือกตัวที่ดีที่สุดที่ประเทศจีนนิยม นำกลับมาขายที่ประเทศไทย ซึ่งเราก็ไปได้ชาอู่หลงของจีนมา และชาซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั้งในประเทศจีน และไทยตอนนี้ คือ ชาดอกไม้ เราก็เลย นำ 2 อย่างมาผสมกัน จนได้ออกมาเป็นชาอู่หลงผสมชาดอกไม้ เป็นที่มาของ ร้านชานมสดดอกไม้ Flowers Milk Tea
ตั้งใจขายนักท่องเที่ยว พอขายจริงลูกค้าส่วนใหญ่ วัยรุ่นไทย
ทั้งนี้ ก่อนจะมาเปิดร้านตนเองทำงานประจำอยู่ รู้สึกเบื่อกับการทำงานเป็นพนักงาน และต้องการอยากจะมีร้านเครื่องดื่มหรือ ร้านอาหารอะไรสักอย่างเป็นของตนเอง ก็เลยลาออกจากงาน และมาเริ่มจากทดลองเปิดร้านเครื่องดื่มก่อน โดยเลือกเปิดที่ตลาดจ็อดแฟร์ เพราะเห็นว่าคนจีนเดินเยอะ และเป็นที่ทราบกันดีว่า คนจีนเองชอบดื่มชา ตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ 1 เดือน โชคดีที่สามารถพูดและฟังภาษาจีนได้บ้าง ทำให้สามารถตอบโต้กับลูกค้าที่เป็นคนจีนได้
อย่างไรก็ดี เป้าหมายของเราต้องการจะขายคนไทย ด้วย เพราะตอนนี้กระแสการดื่มชาของคนไทยมาแรง และ ร้านชานมดอกไม้ ก็ยังเปิดกันไม่เยอะ คู่แขงยังไม่เยอะ ที่ขายกันส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ใหญ่ ส่วนรายเล็กแบบเรายังถือว่าน้อยมากในตลาด เราเหมือนเป็นทางเลือกให้กับคนที่ชื่นชอบการดื่มชา
วิชุดา เล่าว่า ที่ผ่านมา ตนเองได้เดินทางไปประเทศจีน กับแฟน และเห็นถึงการเติบโตของร้านเครื่องดื่มประเภทชา ถ้าจะไปเปิดประเทศจีน เราก็คงจะสู้เค้าไม่ได้ เพราะการแข่งขันสูงมาก เลือกที่จะเปิดที่ประเทศไทย หลังจากเปิดได้ไม่นาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรากับเป็นคนไทย เพราะด้วยความที่คนจีน อยู่ที่ประเทศของเค้าก็ดื่มชานมสดดอกไม้แบบนี้ กันเยอะแล้ว พอมาประเทศไทยก็คงอยากจะหาอะไรที่แปลกใหม่ดื่มมากกว่า ในขณะที่คนกลับชื่นชอบ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาชื่นชอบการดื่มชา หรือวัยรุ่นเองมาเป็นลูกค้าที่ร้านของเราเยอะมาก เพราะชาอู่หลง หรือ ชาดอกไม้รสชาติละมุนไม่แรง ดื่มง่าย
ตอบโจทย์วัยรุ่นไทยด้วยแพคแกจจิ้ง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มลูกเล่นด้วย แพคเกจจิ้งที่สะดุดตา ยิ่งทำให้โดนใจคนรุ่นใหม่ ซึ่งในส่วนจะชอบอะไรใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร การเลือกแพคเกจจิ้ง อย่างแก้วใส่ชานมสดดอกไม้ของร้านเรา เลือกคัดสรรมาอย่างดี จากหลายๆ แห่งในประเทศจีน สุดท้ายก็ได้แก้วกระดาษ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ยังมีความแข็งแรง สามารถใส่เครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นได้ โดยไม่ต่างจากแก้วพลาสติก
สำหรับต้นทุนแก้วค่อนข้างสูง เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นไม่กล้าสั่งแก้วที่เป็นโลโก้ที่เราออกแบบเองได้ เพราะต้องสั่งผลิตจำนวนมาก ในช่วงแรกก็ยังคงใช้แก้วที่มีขายกันทั่วๆไป ก่อน แต่เลือกลายที่คิดว่าเหมาะกับเครื่องดื่ม และช่วยส่งอัปให้เครื่องดื่มเราดูดี และมีราคาขึ้นมา
การมิกกันระหว่างชาอู่หลงกับชาดอกไม้
สูตรลองมากว่า 4-5 เดือนก่อนขาย
สำหรับความน่าสนใจของชานมสดดอกไม้ ทำไมเราถึงเลือกมาขายเป็นชาดอกไม้ เพราะด้วยสรรพคุณของชาดอกไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเราจึงต้องการจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ชาดอกไม้หลายๆชนิด มีสารอาหารที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วช่วยดูแลสุขภาพ เช่น ชากุหลาบ สรรพคุณดูแลให้หัวใจแข็งแรง
นอกจากนี้ ชาดอกคามิเลีย ที่ประเทศจีนนิยมกันมากเราก็นำมาขายที่ร้าน โดยชาชนิดนี้มีสรรพคุณช่วยให้ผ่อนคลาย ลดการวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับง่าย นอกจากชากุหลาบ ชาคามิเลีย ยังมีชาสมุนไพรอื่นๆ เช่น ชาหอมหมื่นลี้ ชาดอกมะลิ เป็นต้น ซึ่งเมื่อนำมาผสมกับชาอู่หลง จะได้ชาที่มีกลิ่นหอมละมุน ชวนให้หลายคนไม่ชอบดื่มชา
ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าใครได้มาดื่มชานมสดดอกไม้สูตรของเรา จะหลงรัก และชื่นชอบการดื่มชามากขึ้น จากกลิ่นหอมละมุน ของชาดอกไม้แต่ละชนิด ซึ่งกว่าจะได้สูตรชาทั้ง 6 ชนิด มาขายได้ทดลองเลือกดอกไม้หลายชนิด จนมาลงตัวที่สูตรดอกไม้ที่เราเลือกมาครั้งนี้ ลองผิดลองถูกอยู่นานกว่า 4-5 เดือน
นำเข้าชาอู่หลงจาก ปท.จีน ราคาถูกกว่าของไทย
ในส่วนของชาที่เราเลือกเป็นชาอู่หลง เพราะรสชาติที่ลงตัวที่สุดกับดอกไม้ที่เราเลือกมา โดยเราได้นำเข้าชาอู่หลงมาจากประเทศจีน เพราะเคยใช้ชาอู่หลงที่ประเทศไทยมาลองแล้ว รสชาติมันยังไม่ได้ อย่างที่ต้องการ ก็เลยต้องนำเข้าชาอู่หลงมาจากประเทศจีน ซึ่งนอกจากจะได้ชาอู่หลงที่รสชาติดีแล้ว ยังได้ชาอู่หลงที่ราคาไม่แพง เพราะอย่างที่ทราบกันว่า จีนแหล่งผลิต ชาอู่หลงที่ใหญ่ มีสินค้าเยอะ ราคาของเค้าก็เลยจะไม่สูง เราก็เลยได้ชาอู่หลงคุณภาพดี ราคาไม่แพง
ส่วนของดอกไม้ มีทั้งที่ใช้ดอกไม้ในประเทศไทย และ ดอกไม้นำเข้าจากประเทศจีน ตัวไหนที่หาซื้อได้ในประเทศไทย ก็ใช้ของไทย แต่ตัวไหนไม่มีนำเข้ามา เราก็นำเข้ามา สูตรการชงชาดอกไม้ของเราก็เป็นสูตรที่เราลองผิดลองถูกเอาเอง ผสมจนลงตัว โดยราคาขายตลาดจ็อดแฟร์ ขายเริ่มต้นที่แก้วละ 50 บาท สำหรับชาร้อน ส่วนชาเย็นเริ่มต้นที่ 55 บาท ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ใส่นมหรือไม่ใส่นมก็ได้ โดยตอนนี้มีขายทั้งหมด 6 สูตร ให้ลุกค้าได้เลือก ชากุหลาบ ชาคามิเลีย ชามะลิ ชาหยอดน้ำค้าง ชาหอมหมื่นลี้
ติดต่อ IG : Flowers milk tea