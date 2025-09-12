xs
xsm
sm
md
lg

DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“รักแรก รสเนื้อไทย” DIT จัด Pitching เกษตรกรไทย-ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าสร้างการรับรู้ ชวน คนไทยเปิดใจบริโภคเนื้อโคไทย

นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน (DIT) ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์บริโภคเนื้อโคไทย” ภายใต้คอนเซปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย” เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้คุณภาพ “เนื้อโคไทย” ให้เป็นที่นิยมและเชื่อมั่นของผู้บริโภค


โดยเป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจรูปแบบ Pitching (การนำเสนอจุดขาย) เป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยทั้ง 8 กลุ่ม มานำเสนอจุดเด่นของเนื้อคุณภาพต่อผู้ซื้อชั้นนำ 9 กลุ่ม ได้แก่ ร้านจำหน่ายเนื้อ สายการบิน โรงแรม ภัตตาคาร ห้างค้าส่ง ห้างค้าปลีก ผู้ประกอบการจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร และ Online Platform เพื่อตอกย้ำคุณภาพและสร้างความมั่นใจในรสชาติและคุณสมบัติพิเศษของเนื้อไทย

ปัจจุบันเนื้อไทยมีหลายสายพันธุ์ ปริมาณกว่า 1 ล้านตัวทั่วประเทศ กิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เนื้อไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคผ่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศได้พัฒนาคุณภาพเนื้อไทยให้เป็นที่ต้องการในปริมาณเพิ่มมากขึ้น


ด้านนายอรรควัฒน์ วิริยะขจรเกียรติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง กล่าวว่า กรมการค้าภายในเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอเนื้อโดยตรงกับผู้ซื้อ ทำให้เกษตรกรได้ราคาที่เหมาะสม คุณภาพเนื้อไทยดีกว่าแน่นอน เพราะเนื้อไทยมีลักษณะเฉพาะในการเลี้ยง ทำให้รสชาติมีความเข้ม กลิ่นหอมชัด รสสัมผัสแน่นนุ่ม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากเนื้อนำเข้า เนื่องจากเกษตรกรไทยใช้ธัญพืชในการเลี้ยง ทำให้ได้เนื้อที่สด และคุณภาพดี อีกทั้งภาครัฐได้เข้ามาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านตลาด และสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการบริโภคเนื้อไทยมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจว่ามีเนื้อไทยคุณภาพดี 


ทั้งนี้เกษตรกร 8 กลุ่มที่เข้าร่วม Pitching ได้แก่
• สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Beef) จ.นครปฐม
• เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนาเชียงราย (Lanna Beef) จ.เชียงราย
• วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง (NVK Beef) จ.นครราชสีมา
• เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ (Smile Beef)
• วิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร จ.สุรินทร์
• สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) จ.นครปฐม
• พัทลุง เลค บีฟ จ.พัทลุง
• สิชล เทนเดอร์ แลนด์ จ.นครศรีธรรมราช


ผู้ซื้อ 9 กลุ่ม ได้แก่
• ร้านจำหน่ายเนื้อ : EURO PREMIUM FOODS, True Beef, Beef Brother, Best Country Beef, Prime Butcher Thai Wagyu, ZB. Zumbeef, ตลาดไท
• สายการบิน : การบินไทย
• โรงแรมและภัตตาคาร : Minor International, Marriott International, Asset World Corporation, INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Anantara and AVANI hotels in Bangkok, ชื่นอารมณ์ เนื้อสยาม, เนื้อแท้, ร้านของคริต, ร้าน Journey Of Meats
• ห้างค้าส่ง–ค้าปลีก: CP Axtra, The Mall, Tops
• Online Platform: 24 Shopping
• ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร: Food Project (Siam)
• โรงเรียนสอนทำอาหาร: Le Cordon Bleu Dusit


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกบูธจำหน่ายเนื้อโคไทย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2568 ณ เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลพระราม 9 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ Food Truck หน้าตึกแดงบางซื่อ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ทั้ง เนื้อเสียบไม้ เนื้อแดดเดียว เนื้อสเต็ก และสินค้าแช่แข็งจากเกษตรกรโดยตรง

นางสาวญาณี กล่าวว่า เชิญชวนผู้บริโภค ให้ลองเปิดใจมาบริโภคเนื้อวัวไทย จากเกษตรกรหลากหลายภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ ลิ้มลองแล้วอร่อยจริง และจากกิจกรรมในวันนี้เชื่อว่าตามร้านอาหารต่างๆ จะมีเนื้อไทยให้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดใจบริโภคเนื้อโคไทย ไม่เพียงช่วยลดการพึ่งพาเนื้อนำเข้า แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้และความยั่งยืนให้ภาคการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ พร้อมยกระดับเนื้อไทยสู่เวทีสากล.
DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”
DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”
DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”
DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”
DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น