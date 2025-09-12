DIT เดินหน้ายกระดับ “เนื้อโคไทย” จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คอนเซ็ปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย”

“รักแรก รสเนื้อไทย” DIT จัด Pitching เกษตรกรไทย-ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าสร้างการรับรู้ ชวน คนไทยเปิดใจบริโภคเนื้อโคไทย
นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน (DIT) ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์บริโภคเนื้อโคไทย” ภายใต้คอนเซปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย” เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้คุณภาพ “เนื้อโคไทย” ให้เป็นที่นิยมและเชื่อมั่นของผู้บริโภค
โดยเป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจรูปแบบ Pitching (การนำเสนอจุดขาย) เป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยทั้ง 8 กลุ่ม มานำเสนอจุดเด่นของเนื้อคุณภาพต่อผู้ซื้อชั้นนำ 9 กลุ่ม ได้แก่ ร้านจำหน่ายเนื้อ สายการบิน โรงแรม ภัตตาคาร ห้างค้าส่ง ห้างค้าปลีก ผู้ประกอบการจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร และ Online Platform เพื่อตอกย้ำคุณภาพและสร้างความมั่นใจในรสชาติและคุณสมบัติพิเศษของเนื้อไทย
ปัจจุบันเนื้อไทยมีหลายสายพันธุ์ ปริมาณกว่า 1 ล้านตัวทั่วประเทศ กิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เนื้อไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคผ่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศได้พัฒนาคุณภาพเนื้อไทยให้เป็นที่ต้องการในปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ด้านนายอรรควัฒน์ วิริยะขจรเกียรติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง กล่าวว่า กรมการค้าภายในเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอเนื้อโดยตรงกับผู้ซื้อ ทำให้เกษตรกรได้ราคาที่เหมาะสม คุณภาพเนื้อไทยดีกว่าแน่นอน เพราะเนื้อไทยมีลักษณะเฉพาะในการเลี้ยง ทำให้รสชาติมีความเข้ม กลิ่นหอมชัด รสสัมผัสแน่นนุ่ม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งแตกต่างจากเนื้อนำเข้า เนื่องจากเกษตรกรไทยใช้ธัญพืชในการเลี้ยง ทำให้ได้เนื้อที่สด และคุณภาพดี อีกทั้งภาครัฐได้เข้ามาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านตลาด และสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการบริโภคเนื้อไทยมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจว่ามีเนื้อไทยคุณภาพดี
ทั้งนี้เกษตรกร 8 กลุ่มที่เข้าร่วม Pitching ได้แก่
• สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Beef) จ.นครปฐม
• เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนาเชียงราย (Lanna Beef) จ.เชียงราย
• วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อลำตะคอง (NVK Beef) จ.นครราชสีมา
• เครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ (Smile Beef)
• วิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร จ.สุรินทร์
• สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) จ.นครปฐม
• พัทลุง เลค บีฟ จ.พัทลุง
• สิชล เทนเดอร์ แลนด์ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้ซื้อ 9 กลุ่ม ได้แก่
• ร้านจำหน่ายเนื้อ : EURO PREMIUM FOODS, True Beef, Beef Brother, Best Country Beef, Prime Butcher Thai Wagyu, ZB. Zumbeef, ตลาดไท
• สายการบิน : การบินไทย
• โรงแรมและภัตตาคาร : Minor International, Marriott International, Asset World Corporation, INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, Anantara and AVANI hotels in Bangkok, ชื่นอารมณ์ เนื้อสยาม, เนื้อแท้, ร้านของคริต, ร้าน Journey Of Meats
• ห้างค้าส่ง–ค้าปลีก: CP Axtra, The Mall, Tops
• Online Platform: 24 Shopping
• ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร: Food Project (Siam)
• โรงเรียนสอนทำอาหาร: Le Cordon Bleu Dusit
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกบูธจำหน่ายเนื้อโคไทย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2568 ณ เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลพระราม 9 และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ Food Truck หน้าตึกแดงบางซื่อ ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ทั้ง เนื้อเสียบไม้ เนื้อแดดเดียว เนื้อสเต็ก และสินค้าแช่แข็งจากเกษตรกรโดยตรง
นางสาวญาณี กล่าวว่า เชิญชวนผู้บริโภค ให้ลองเปิดใจมาบริโภคเนื้อวัวไทย จากเกษตรกรหลากหลายภูมิภาคของประเทศ ซึ่งสามารถเทียบเท่ากับเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ ลิ้มลองแล้วอร่อยจริง และจากกิจกรรมในวันนี้เชื่อว่าตามร้านอาหารต่างๆ จะมีเนื้อไทยให้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดใจบริโภคเนื้อโคไทย ไม่เพียงช่วยลดการพึ่งพาเนื้อนำเข้า แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทย สร้างรายได้และความยั่งยืนให้ภาคการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศ พร้อมยกระดับเนื้อไทยสู่เวทีสากล.