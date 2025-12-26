“ปีเตอร์ มูลิเยร์” เตรียมนั่ง ครีเอทีฟไดเรกเตอร์คนใหม่ เวอร์ซาเช่

หลังจากที่มีข่าวครึกโครมไปทั่วโลกว่า กลุ่มปราด้า (Prada) ได้เข้าเทกโอเวอร์แบรนด์แฟชั่นระดับตำนาน อย่าง เวอร์ซาเช่ (Versace) ด้วยเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการนำเอาอาณาจักรเมดูซ่ากลับคืนสู่มือชาวอิตาลีอีกครั้ง ล่าสุด มีข่าว
ว่า ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ของเวอร์ซาเช่ (กับโอนเนอร์ใหม่นี้) ก็คือ “ปีเตอร์ มูลิเยร์” (Pieter Mulier) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ อาลาญา (Alaïa) นั่นเอง
อาลาญาเป็นแบรนด์ในเครือริชมอนต์ โดยก่อนหน้านั้นมูลิเยร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของคาลวิน ไคลน์ และเป็นมือขวาของ “ราฟ ซิมอนส์” มายาวนาน เขามีหน้าที่ายทอดวิสัยทัศน์ของดีไซเนอร์ สำหรับแบรนด์อเมริกันอันโด่งดังนี้ ในปี 2018 เมื่อซิมอนส์ออกจากคาลวิน ไคลน์ หลังจากเปิดตัวได้ไม่ถึงสองปี มูลิเยร์ก็ออกจากแบรนด์ด้วยเช่นกัน
มูลิเยร์เกิดในเบลเยียม ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมที่สถาบันแซงต์-ลุคในกรุงบรัสเซลส์ และได้รับเชิญจากซิมอนส์ให้ฝึกงานที่แบรนด์ของเขาเอง ก่อนจะกลับมาในปี 2002 ในตำแหน่งหัวหน้าดีไซเนอร์อาวุโสเพื่อนำทีมสร้างสรรค์ เขาติดตามซิมอนส์ไปทำงานที่ “จิล แซนเดอร์” (Jil Sander) ในปี 2006 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องประดับ ในปี 2012 เมื่ออาจารย์ของเขาเชิญให้ร่วมงานกับดิออร์ มูลิเยร์ก็คว้าโอกาสนั้นไว้ เพื่อจะได้ทำงานหนึ่งในห้องเสื้อชั้นสูงดั้งเดิมของปารีส โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยซิมอนส์ ในฐานะตัวเชื่อมระหว่างดีไซเนอร์และทีมงานในสตูดิโอ
บทบาทของเขาที่ดิออร์ ได้รับการเน้นย้ำในสารคดีเรื่อง “Dior and I” ของ Frédéric Tcheng ซึ่งเปิดเผยว่า มูลิเยร์เป็นคนกลางระหว่างตระกูลซิมอนส์ กับห้องเสื้อของดิออร์ เมื่อซิมอนส์ย้ายไปเป็นผู้นำของคาลวิน ไคลน์ หลังจากทำงานที่ดิออร์มาสามปี มูลิเยร์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทีมออกแบบ คอลเลกชันเปิดตัวสำหรับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2017 ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก และมูลิเยร์ก็ได้ออกมาโค้งคำนับพร้อมกับซิมอนส์ในตอนท้ายของโชว์
มูลิเยร์เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของอาลาญา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 คอลเลกชันแรกของเขาสำหรับอาลาญา จัดแสดงในปารีสสำหรับฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนปี 2022 ก่อนที่จะมีข่าวว่าเขากำลังจะมารับตำแหน่งให้กับเวอร์ซาเช่ภายใต้การบังเหียนของกลุ่มปราด้า