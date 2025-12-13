ตร.เชียงใหม่รวบทันควันหนุ่มตาคลีย่องเข้าบ้านกลางเมืองลักทรัพย์หลายรายการปั่นจักรยานหนี

เชียงใหม่-ตำรวจเชียงใหม่รวบหนุ่มตาคลี ย่องเบาลักทรัพย์ในบ้านพักกลางเมือง กวาดของมีค่าหลายรายการ แต่สุดท้ายไปไม่รอด จนมุมพร้อมจักรยานที่ปั่นหลบหนี
เมื่อคืนวานนี้(12ธ.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พันตำรวจเอกปรัชญา ทิศลา ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันจับกุม นายศิริวัฒน์ (สงวนนามสกุล)อายุ 49 ปี จังหวัดนครสวรรค์ ที่บริเวณถนนมูลเมือง หน้าประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวหาว่ามีฐานความผิดฐานลักทรัพย์ พร้อมของกลาง ต่างหูเพชร ราคา 25,000 บาท,แหวนเพชร ราคา 20,000 บาท,ต่างหูแบรนด์เนม ยี่ห้อดิออร์ ราคา 17,000 บาท,เงินสดจำนวน 5,000 บาท และโน๊ตบุ๊กยี่ห้อเดล อุลตร้า ราคา 32,000 บาท
ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุลักทรัพย์ที่บ้านพักหลังหนึ่ง ที่ถนนช้างม่อย ซอย3 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านเช่าที่มีผู้พักอาศัยทั้งหมด 5 คน โดยเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68 ช่วงเย็นทั้งหมดได้ออกไปเที่ยว และกลับมาที่บ้านเวลาประมาณ 21.00น. พบว่าทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายไป
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง พบว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.59 น. ได้มีชายไม่ทราบชื่อปีนรั้วเข้ามายังภายในบริเวณบ้านพักโดยสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวมีฮู้ดสีดำ คาดสีขาว สวมกางเกงคาร์โก้สีน้ำตาล และสวมรองเท้าแตะได้เดินเข้ามาเปิดประตูข้างบ้านแต่ไม่สามารถเปิดได้ ผู้ก่อเหตุจึงได้เดินไปยังบริเวณหลังบ้านพักและได้ทำการงัดแงะหน้าต่างเข้าไปเพื่อขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหายดังกล่าว โดยหลังก่อเหตุเสร็จผู้ก่อเหตุได้ทำการถอดปลั๊กและปรับมุมของกล้องวงจรปิดเพื่อหลบหนีและปิดบังคับหลักฐานเพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุมด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ออกสืบสวนหาข่าวติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุ จนกระทั่งเวลาเวลาประมาณ 22.00 น.วันที่12 ธ.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมพบชายแต่งกายคล้ายกับชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานอยู่บริเวณริมถนนมูลเมืองหน้าประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และลักษณะท่าทางมีพิรุธ จึงได้เข้าไปแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวชื่อ นายศิริวัฒน์ และทำการตรวจค้นตัว
โดยผลการตรวจค้นพบต่างหูเพชร ราคา 25,000 บาท,แหวนเพชร ราคา 20,000 บาท,ต่างหูแบรนด์เนม ยี่ห้อ Dior ราคา 17,000 บาท และเงินสด 5,000 บาท ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างขวา ส่วนโน๊ตบุ๊คได้นำไปซุกซ่อนไว้บริเวณหลังห้องน้ำ ภายในวัดบุพพาราม บนถนนท่าแพ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ทำการควบคุมตัวนายศิริวัฒน์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ แล้วควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป