“ปีเตอร์ มูลิเยร์” เตรียมนั่ง ครีเอทีฟไดเรกเตอร์คนใหม่ Versace

หลังจากที่มีข่าวครึกโครมไปทั่วโลกว่ากลุ่มปราด้า (Prada) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นได้เข้าเทกโอเวอร์แบรนด์แฟชั่นระดับตำนานอย่าง เวอร์ซาเช่ (Versace) ด้วยจำนวนเงินหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการนำเอาอาณาจักรเมดูซ่ากลับคืนสู่มือชาวอิตาลีอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ล่าสุด ข่าวจากวงการแฟชั่นหลายสำนักก็รายงานตรงกันว่า ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ของเวอร์ซาเช่ (กับโอนเนอร์ใหม่นี้) คือ “ปีเตอร์ มูลิเยร์” (Pieter Mulier) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ อาลาญา (Alaïa) นั่นเอง
สำหรับ ปีเตอร์ มูลิเยร์ เป็นชาวเบลเจียน และจริงๆ แล้วเขาไม่ได้เรียนจบทางด้านแฟชั่นเหมือนกับดีไซเนอร์หรือครีเอทีฟไดเรกเตอร์คนอื่นๆ ในวงการแฟชั่น แต่เขาเรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรม จาก Institut Saint-Luc ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเริ่มงานในวงการแฟชั่นในฐานะเด็กฝึกงานที่แบรนด์จิล แซนเดอร์ (Jil Sander) ในปี ค.ศ. 2002 หลังจากนั้นเขาก็ขยับกลายเป็นมือขวาของซิมอนส์ในทันที โดยในปี ค.ศ. 2003 เขาก็รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าสุภาพบุรุษของจิล แซนเดอร์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 2012 ซิมอนส์ก็ประกาศลาออกจาก จิล แซนเดอร์ เพื่อย้ายไปอยู่ที่ดิออร์ ในตอนนั้นมูลิเยร์จึงลาออกตามซิมอนส์ไปด้วย แต่ตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์อาลาญา ก่อนที่จะมีข่าวว่าเขากำลังจะมารับตำแหน่งให้กับเวอร์ซาเช่ภายใต้การบังเหียนของกลุ่มปราด้า
#CelebOnline #ข่าวแฟชั่น #DesignerCeleb #ปีเตอร์มูลิเยร์ #PieterMulier #WorldCeleb #Versace #Prada