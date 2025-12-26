Lenskart จับมือ POP MART นำ Art Toy สู่แฟชั่นแว่นตาสุดคิวต์

Lenskart แบรนด์แว่นตาเทคโนโลยีล้ำ และ POP MART เปิดตัวคอลเลกชัน “Lenskart x Sweet Bean I Want a Hug” นำคาแรกเตอร์ “น้องถั่วหวาน” (Sweet Bean) วัย 2 ขวบครึ่งมาโลดแล่นบนกรอบแว่นเป็นครั้งแรก ออกแบบโดย Xue Chen จาก POP MART Designer Centre (PDC) เป็นเจ้าหนูวัยเตาะแตะ ที่มองโลกในแง่ดี ขี้สงสัย และเป็นสายกินตัวยง ผสานกับคอนเซ็ปต์ “Blind Box” (กล่องสุ่ม) ผ่าน Lenskart Bitz เปลี่ยนโลกแห่งจินตนาการให้เป็น Wearable Art ที่ใส่ได้ทุกวัน
พิเศษสุดกับงานเปิดตัว Lenskart Collaboration Collection ใหม่นี้ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ ‘ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก’ Face of Lenskart South East Asia และนักแสดงสาว ‘น้ำตาล ทิพย์นารี’ บินไปร่วมฉลองความสำเร็จกับผู้โชคดีชาวไทย 10 ท่าน ในกิจกรรม Lucky Fan พร้อมสวมใส่แว่นตาสุดคิวต์ที่เปิดตัวเป็นที่แรก
สำหรับแว่นสายตามี 13 รุ่น (ถอดแบบคาแรกเตอร์จากฟิกเกอร์ 13 ตัวในซีรีส์) และแว่นกันแดด 3 รุ่น (ผ่านการผสานรวม Core Essence ของน้อง Sweet Bean ร่วมในการดีไซน์) และเติมความสดใสให้ทุกลุคด้วย Lenskart Bitz Magnetic Charms จี้แม่เหล็กติดขาแว่นลาย Sweet Bean ในรูปแบบกล่องสุ่มมี 6 แบบ