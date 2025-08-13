POP MART เปิดแฟลกชิพที่ไอคอนสยาม ทุบสถิติขายวันเปิดร้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “MINT” ประกาศเปิดตัวร้านแฟลกชิพแห่งใหม่ล่าสุดที่ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ การเปิดตัวได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ทำสถิติยอดขายวันแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ POP MART ในประเทศไทย แม้แบรนด์จะมีฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยจำนวนร้านสแตนด์อโลน 8 แห่ง และร้านป๊อปอัพ 3 แห่งทั่วประเทศ แต่ความสำเร็จอันโดดเด่นของสาขาใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้บริโภคต่อ POP MART ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก โดยไม่มีสัญญาณของการอิ่มตัวของตลาด สะท้อนถึงความนิยมอย่างต่อเนื่องและความภักดีของกลุ่มแฟนคลับที่เติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างชัดเจน
POP MART ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านการร่วมทุนระหว่าง MINT และ POP MART International Group ร้านแฟลกชิพแห่งใหม่ที่ไอคอนสยามซึ่งนำเสนอเป็น ‘POP MART Global Landmark Store’ ยกระดับภาพลักษณ์ด้านการค้าปลีกของแบรนด์ขึ้นไปอีกขั้น โดยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยและองค์ประกอบการออกแบบทางวัฒนธรรม ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับทั้งแฟนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ด้วยแรงขับเคลื่อนล่าสุดนี้ POP MART ประเทศไทยวางแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างรอบคอบไปยังจังหวัดสำคัญนอกกรุงเทพฯ โดยการขยายเชิงกลยุทธ์นี้จะเน้นไปที่ศูนย์กลางเมืองที่มีศักยภาพสูงและมีชุมชนวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “การเปิดสาขาล่าสุดนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการนำประสบการณ์ค้าปลีกระดับโลกมาสู่ผู้บริโภคทั่วโลก การเข้าสู่ตลาดไทยด้วย POP MART ของเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเพียงแค่โอกาสทางการค้าเท่านั้น แต่เรามองเห็นศักยภาพในการเป็นผู้นำและกำหนดทิศทางของกลุ่มอาร์ตทอยไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในภูมิภาคนี้” เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “การตอบรับต่อการเปิดตัวที่ไอคอนสยามสูงเกินกว่าทุกการคาดการณ์ ยืนยันถึงความต้องการอันแข็งแกร่งของผู้บริโภคต่อ POP MART ในประเทศไทย เราจะยังคงมุ่งมั่นในการขยายแนวคิดไลฟ์สไตล์เชิงนวัตกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูงและสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างลึกซึ้ง”