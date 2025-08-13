แม่ชม จูง แอบิเกล เปิด POP MART โลเกชั่นสวยสุด!

POP MART THAILAND โดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก จัดงาน POP MART SAWASDEE ICONSIAM ฉลองการเปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมี ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และน้องแอบิเกล, เจฟ-วรกมล ซาเตอร์ พร้อมศิลปินดารามากมาย รวมถึง หวาง หนิง ผู้ก่อตั้ง POP MART, จัสติน มูน COO of POP MART International, เคนนี หว่อง ศิลปินผู้สร้างตุ๊กตา Molly และแป๋ม-ชฎาทิพ จูตระกูล CEO of Siama Piwat Group ร่วมงาน
ครั้งนี้ POP MART เนรมิต “POP MART ICONSIAM” บนพื้นที่ที่ดีที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็น Bestination โดยเป็นทั้งโลเกชั่นที่ดีที่สุด และจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด สำหรับแฟนอาร์ตทอยทั่วโลก ภายใต้บรรยากาศริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น The Crown of River สู่ศูนย์กลางแห่งจินตนาการระดับโลก ที่ผสานความล้ำสมัยของงานดีไซน์ เข้ากับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว ซึ่งได้ทีมงานผู้ออกแบบเดียวกันกับ Flagship Store ที่เซี่ยงไฮ้