POP MART เปิดตัว Global Landmark Store แห่งแรกในไทย! ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ชั้น 7 ICONSIAM

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงาน POP MART SAWASDEE ICONSIAM เฉลิมฉลองการเปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 760 ตารางเมตร ณ ชั้น 7 ไอคอนสยาม หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมไทย ความทันสมัย และความแฟนตาซีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นับเป็น Global Landmark Store แห่งแรกที่ยึดหลักแนวคิดการออกแบบอินทีเรียดีไซน์จากความเป็นไทยที่โดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ “Water Culture” (วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ) “Traditional Thai Architecture” (สถาปัตยกรรมไทย) และ “Inclusiveness” (โอบกอดความแตกต่างและหลากหลาย) ภายใต้แนวคิด “Light up Passion and Bring Joy” โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกดีไซน์ด้วยเส้นโค้งและวงกลม ไปสู่สเปซที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระ และเชื่อมต่ออย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ด้วยแรงบันดาลใจจาก "สายน้ำเจ้าพระยา" ที่เปรียบเหมือนวัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทว่ากลมกลืน
โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากชมพู่ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต, “น้องเกล” แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์, เจฟ - วรกมล ซาเตอร์ (Jeff Satur) และทัพดาราศิลปินมากมาย รวมไปถึง คุณหวาง หนิง ผู้ก่อตั้ง POP MART, คุณจัสติน มูน COO of POP MART International, คุณเคนนี หว่อง ศิลปินผู้สร้างตุ๊กตา Molly และ คุณแป๋ม-ชฎาทิพ จูตระกูล CEO of Siam Piwat Group ให้เกียรติมาร่วมงาน
ครั้งนี้ปรากฏการณ์ใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา POP MART เนรมิต “POP MART ICONSIAM” เปิดฉากบทใหม่ของประสบการณ์อาร์ตทอยระดับโลก บนพื้นที่ที่ดีที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็น Bestination โดยเป็นทั้งโลเคชันที่ดีที่สุด (Best Location) และจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Global Destination) สำหรับแฟนอาร์ตทอยทั่วโลก ภายใต้บรรยากาศริมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น The Crown of River สู่ศูนย์กลางแห่งจินตนาการระดับโลก ที่ผสมผสานความล้ำสมัยของงานดีไซน์เข้ากับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยอย่างลงตัว ทำให้ “พื้นที่” มีมากกว่าความสวยงาม โดย Global Landmark Store แห่งนี้ ได้ทีมงานผู้ออกแบบเดียวกันกับ Flagship Store ที่เซี่ยงไฮ้
ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ณ POP MART ICONSIAM ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ https://www.popmart.com/th หรือที่ Facebook POP MART THAILAND, Instagram popmartth, Twitter popmartth และ Tiktok popmartth
