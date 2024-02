“สยามพิวรรธน์”เปิด“Circular of Lux” ศูนย์ฝากขายแบรนด์เนมหรูมือสอง=

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เดินหน้าขยายธุรกิจ ประเดิมต้นปี เปิดตัวร้าน “Circular of Lux” บริการรับฝากขายสินค้าหรูมือสอง สำหรับสินค้าแบรนด์เนมหรูที่ลูกค้าซื้อภายในไอคอนสยาม กับ สยามพารากอน ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้ไม่รู้จบนางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก สยามพิวรรธน์ บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวแพลทฟอร์มธุรกิจใหม่ คือ การเปิดร้าน “Circular of Lux” ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดย “Circular of Lux” จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการส่งต่อและแลกเปลี่ยนสินค้าลักซ์ซูรี่แบรนด์ชั้นนำให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากสยามพารากอน หรือไอคอนสยาม ภายใต้แนวคิด “สินค้า 1 ชิ้น มีชีวิตมากกว่า 1 ครั้ง” ส่งต่อสินค้าที่มีคุณค่าและได้รับการดูแลด้วยความรัก และมอบต่อให้กับผู้ดูแลท่านต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือเป็นร้านที่รับบริการฝากขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองบนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร ณ ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่” ซึ่งเปิดบริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เบื้องต้นร้านนี้จะรับบริการฝากขายเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบรนด์เนมในกลุ่มสินค้าที่กำหนดช่วงแรกคือ กระเป๋า แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ รองเท้า รวมถึงสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ สินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่น โดยช่วงแรกวางขายที่ร้านหากครบ1 เดือน ถ้่ายังจำหน่ายไม่ออก ก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนออกไป แต่ถ้าหากจำหน่ายได้ก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมเบื้องต้นตามที่มีการกำหนดตกลงกันเอาไว้แล้วแต่กรณี ขณะนี้มีสินค้าในระบบแล้วประมาณ 300 ชิ้น ราคาตั้งไว้เฉลี่ยเริ่มที่ 100,000 บาทต่อชิ้นโดยสินค้าทั้งหมดจะผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเทคโนโลยีในระบบ AI ที่ตรวจสอบได้อย่างละเอียดแม่นยำ ภายใต้บรรยากาศแห่งความลักซ์ พร้อมห้องรับรองระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าได้แลกเปลี่ยนเรื่องราว และเทรนด์แฟชั่นระหว่างกันได้อย่างเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าร้านค้าชั้นนำระดับโลก พร้อมระบบรักษาอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการดูแลและสามารถส่งต่อถึงผู้รับได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยความใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีจากเรา“ การบริการนี้ถือเป็นการเติมเต็มการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand’s Leading Luxury Circulator ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์สุดพิเศษตอบสนองการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ความยั่งยืน” นางอุสรา กล่าวการเปิด “Circular of Lux” จึงเป็นการนำศักยภาพและประสบการณ์ความเป็นผู้นำในตลาดลักซ์ซูรี่มาพัฒนาธุรกิจรีเทลที่ครบวงจร และเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก อันเป็นการตอกย้ำปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น Zero Waste โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์การค้าแรกในประเทศไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี ค.ศ. 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้อย่างไรก็ตาม ในอนาคต มีแผนที่จะขยายกลู่มลูกค้าใหม่ กลุ่มสินค้าใหม่ การเปิดบริการในส่วนของลูกค้าที่ซืื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ห้างอื่นด้วย แต่ว่าขณะนี้ยังไม่เปิดบริการแต่ในอนาคตคงต้องพิจารณาอีกครั้ง