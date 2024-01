สยามพิวรรธน์ ผนึกกับพลังโกลบอล คิกออฟตรุษจีน ONESIAM Experience

สยามพิวรรธน์ ผนึกกับพลังโกลบอลคิกออฟตรุษจีน ONESIAM Experienceสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก รวบรวมที่สุดของอภิมหาประสบการณ์เหนือความคาดหมายหนึ่งเดียวในไทยภายใต้ ONESIAM Experience ที่เกิดจากการผนึกพลังความแข็งแกร่งของโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ คือ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ลักซัวรี่เอาท์เล็ตระดับโลกแห่งเดียวในไทย รวมทั้ง ONESIAM SuperApp ยกระดับสุดยอดประสบการณ์ สู่การสร้างมหาปรากฏการณ์แห่งความมหัศจรรย์ที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม (Be Amazed) สร้างแรงบันดาลใจด้วยการเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลก (Be Inspired) และเป็นต้นแบบของการปฏิวัติวงการนำเสนอความแปลกใหม่ก่อนใคร (Be Revolutionized) พร้อมคิกออฟมหกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เปิดรับความมั่งคั่ง ต้อนรับปีมังกรสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567ONESIAM Experience ไม่เพียงแต่เป็นการรวมพลังของ 6 เดสติเนชั่นในกรุงเทพฯ ที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือนของทั้งคนไทยและนักเดินทางจากทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความเป็นที่สุดของสยามพิวรรธน์ ผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่โดดเด่นและแตกต่างในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการช้อปปิ้ง อาหาร ความบันเทิง และการท่องเที่ยว เรารังสรรค์ความมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บนพื้นที่ที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว รวมกันกว่า 2 ล้านตารางเมตร พร้อมผนึกกำลังกับกว่า 20,000 แบรนด์พันธมิตรทั้งในประเทศและระดับโลก สร้าง Global Ecosystem ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายกว่า 13 อุตสาหกรรม อาทิ สายการบิน โรงแรม ธนาคาร ธุรกิจท่องเที่ยว ประกัยภัย รถยนต์ การแพทย์ อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี สินทรัพย์ดิจิทัล โฆษณา รวมทั้ง luxury brands ร่วมมือเนรมิตงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่กว่า 500 งานต่อปี ดึงดูดทราฟฟิกรวมกันมากกว่า 100 ล้านคนในปี 2566ในปี 2567 กลุ่มสยามพิวรรธน์พร้อมรวมพลังนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ ONESIAM Experience หนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเทียบเท่า ตอกย้ำความเป็น Top-of-Mind เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มคิกออฟการส่งมอบ ONESIAM Experience ด้วยการจัดงานไอคอนิค อีเว้นต์ มหกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับปีมังกรสุดยิ่งใหญ่พบกับความมหัศจรรย์ของมังกร ที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วม Co-create & Collaboration กับ ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก Ken Kelleher มาออกแบบมังกร ในคาแรกเตอร์ที่สะท้อน Positioning ของทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ นับเป็นครั้งแรกที่ศิลปินชาวอเมริกันที่มีผลงานโดดเด่นในการสร้าง placemaking มาร่วมรังสรรค์ผลงานกับศูนย์การค้าในประเทศไทย โดยแต่ละศูนย์การค้า มีกิจกรรมไฮไลท์พิเศษ ได้แก่สยามพารากอน จัดงาน Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2024 นำเสนอ 8 สิ่งมหัศจรรย์ของการเฉลิมฉลองปีมังกรแห่งความรุ่งโรจน์ วันที่ 8 – 11 ก.พ. 2567 ไฮไลท์คือ อุโมงมังกรสุดอลังการความยาว 72 เมตร “Tunnel of Prosperity” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ การอัญเชิญรูปหล่อจำลองขององค์แชกงมิว จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดย อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง มาประดิษฐานให้คนไทยได้สักการะขอพร รวมทั้งการแสดงประติมากรรม Dragon Installation Art จากศิลปินระดับโลก การแสดงกายกรรมจีน การจัดแสดงงานศิลปะจีน การดูดวงแบบโหราศาสตร์จีน และกิจกรรมอื่นๆ มากมายสยามเซ็นเตอร์ จัดงาน “Siam Center Year of the Dragon “A Celebration of luck, Love & Prosperity” เฉลิมฉลองปีมังกรด้วยพลังแห่งความรักหลากสีสัน เนรมิตพื้นที่ให้เป็นดินแดนแห่งความสนุกสนาน โชคลาภและอบอวลด้วยความรัก โดยเชิญ Ken Kelleher ศิลปินระดับโลกชาวอเมริกันที่มีผลงานโดดเด่นด้านออกแบบประติมากรรม มาร่วม Co-create & Collaboration ออกแบบคีย์หลักของงาน ซึ่งจะใช้ประดับตกแต่งทั่วศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศสนุกสนานและสดชื่นสำหรับเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึง พร้อมกิจกรรมเสริมมงคล โชว์สุดพิเศษ และกิจกรรมมากมาย ณ เอเทรี่ยม 1 ชั้น Gสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงาน Love Of Discovery ภายใต้แคมเปญ Year Of The Dragon ระหว่างวันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2567 พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ บันไดมังกรที่จะชวนทุกคนให้สนุกและมีมุมถ่ายภาพมากมาย พร้อมด้วยเซียมซีออนไลน์ ที่มาช่วยทำนายดวง ณ ดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงาน The ICONSIAM Eternal Prosperity Chinese New Year 2024 ร่วมเปิดศักราชใหม่ ฉลองรับพลังมหามังกรและเสริมสิริมงคลด้วยการสักการะเทพเปลี่ยนใจ จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ชมการแสดงเชิดมังกรกังหันมงคล เป็นครั้งแรกของประเทศไทย การแสดงกายกรรมจากคณะกายกรรมหูหนาน ดีกรีแชมป์ระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมการแสดงวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับสมาชิก ONESIAM พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นยิ่งใหญ่แห่งปี ลุ้นรับทริปขอพรวันเปิดทรัพย์ 1 ปี มีเพียง 1 ครั้งที่ฮ่องกง กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร นอกจากนี้ มีการจัดแสดง The Magic Dragon 2024 by Miguel Chevalier Software Cyrille Henry & Antoine Villeret ครั้งแรกของการแสดงศิลปะดิจิทัลบนประติมากรรมมังกร LED ขนาดใหญ่ ด้วยลวดลายอินเตอร์แอคทีฟ ความยาว 55 เมตร รังสรรค์โดยศิลปินระดับโลกชาวฝรั่งเศส มิเกล เชอวาลิเยร์ (Miguel Chevalier) ผู้บุกเบิกการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล Art Tech ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ จัดแคมเปญ Celebrate Lunar New Year 2024 ด้วยโปรโมชั่นจากแบรนด์ชั้นนำลดสูงสุด 70% เมื่อใช้จ่ายที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เพียงเป็นสมาชิก ONESIAM ที่มี ONESIAM SuperApp ต่อที่ 1 รับป้ายคำมงคล Auspicious Word จำนวน 1 ชุด เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท (จำนวนจำกัด) ต่อที่ 2 รับ ONESIAM 200 Coins เมื่อช้อปครบ 20,000 บาท ระหว่าง วันที่ 18 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67ONESIAM SuperApp จัดเต็มโปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีนสำหรับสมาชิก ONESIAM แจก Coins สูงสุด 2.1 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. 67 – 26 ก.พ.67 สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับเที่ยวไต้หวันแบบหรู กรุงเทพ-ไทเป 30 ท่านแรก กับสายการบิน Starlux และตั๋วเข้าชม TAIPEI 101 Observatory - World's Highest Secret Garden ที่ชั้น 89 และ 101 รวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท นอกจากนี้ สมาชิก ONESIAM ยังสามารถแลก ONESIAM Coin ผ่าน ONESIAM SuperApp เพื่อรับอั่งเปา Cash Coupon สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าทั้ง 4 แห่ง ในช่วงวันที่ 9 ก.พ. 67 – 13 มี.ค.67