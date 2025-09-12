“ใบเฟิร์น” สวนกระแส งานแน่นเวอร์ ถ่ายซีรีส์หนักจนไม่มีเวลาเข้าห้าง เคล็ดลับความปังคือตั้งใจทำงาน!

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” ปังสวนกระแสละครซบเซา รับเคล็ดลับคือตั้งใจทำงาน โอดงานแน่นมาก ถ่ายซีรีส์หนักจนไม่มีเวลาเข้าห้าง ถ่ายงานไม่มีที่สิ้นสุด แต่ยังรับได้อีก ปัดผอมลง แค่เสื้อผ้าช่วย
งานชุกงานแน่นสวนกระแสนักแสดงคนอื่นๆ ที่งานเงียบกริบ สำหรับนางเอกชื่อดัง “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” โดยเจ้าตัวเผยหลังมาร่วมงาน Lenskart คว้าตัวนั่งแท่น Face of Lenskart คนแรกของไทย ลั่นถ่ายภาพยนตร์เสร็จไปแล้ว 1 เรื่อง ตอนนี้กำลังซุ่มถ่ายซีรีส์เรื่องที่ค่อนข้างยาก ถ่ายยาวนานมากจนไม่มีเวลาเข้าห้างเลย ส่วนที่รับไว้แล้ว ยังมีอีก 3 เรื่อง พร้อมเปิดใจ ทำยังไงถึงปัง
“ไม่ได้ผอมลง จริงๆ ทรงเดิมค่ะ แต่ช่วงนี้ออกกองหนักหน่วง สาหัสสากรรจ์มากค่ะ ตอนนี้ถ่ายซีรีส์ค่ะ ค่อนข้างมหากาพย์หน่อยนึง ก็จะยาวนานมากๆ โลเกชั่นก็เฟิร์นไม่ได้เห็นตึกเลยค่ะ วันนี้เพิ่งได้เข้าห้าง ตื่นตาตื่นใจมากเลย ปกติไปกองส่วนใหญ่จะเห็นแต่ดินสีแดง ต้นไม้ หน้าตาผู้จัดการที่หงิกแบบนี้ ร้อน อยากเข้าห้าง หงิกกว่าดารา ดาราต้องบอกว่าใจเย็นๆ นะเดี๋ยวได้กลับบ้าน วันนี้มันทิ้งหนูไปเลยตอนแต่งหน้าทำผม บอกว่าไม่ไหวแล้ว
จริงๆ น้ำหนักเท่าเดิมค่ะแต่บางทีเรามีเสื้อผ้าที่ช่วยอะไรใดๆ น้ำหนักไม่เปลี่ยนเลยค่ะ ประมาณนี้มาสักพักแล้ว บวกลบกิโลสองกิโล วันไหนข้าวกล่องอร่อยก็ขึ้นหน่อย วันไหนไม่ถูกปากบ้างก็โอเค ลงมานิดหน่อย”
อัปเดตงานไม่มีที่สิ้นสุด
“อัปเดตงานตอนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ เสร็จภาพยนตร์ไปเรื่องนึง ตอนนี้เหลือซีรีส์ที่ค่อนข้างยากลำบากสุดๆ ของเฟิร์นในตอนนี้ และเหลืองานคั่งค้างที่รับไว้ก็ประมาณเสร็จสรรพก็ 3 เรื่อง ลืมวันลืมคืนค่ะ (มูที่ไหน ดาราคนอื่นแทบไม่มีคิวละคร ไม่มีซีรีส์กันเลย?) อันนี้รับไว้นานแล้ว รับปากเขาไว้นานแล้วค่ะ จองคิวข้ามปีก็จริงๆ ค่ะ เร่งทำให้เร็วที่สุด ทุกวันนี้พูดบทให้กระชับค่ะจะได้ปิดกล้องเร็ว
ส่วนที่มองว่าสวนกระแส เพราะคนอื่นเงียบเหงามาก ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทุกคนนะคะ (ยกมือไหว้) จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ จะไม่บ่นว่าร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ เข้าป่าก็เข้าได้อีกค่ะ ส่วนใหญ่คนบ่นคือยาย เฟิร์นคิดในใจ”
ไม่มีวันว่างเต็มวันเลย แต่เข้าใจ รับงานได้อีก เคล็ดลับความปังคือตั้งใจทำงาน
“ตอนนี้ยังรับงานได้อีกค่ะ แต่ถ้าอยู่ในห้างได้ก็จะขอบพระคุณค่ะ ถ้ารับงานที่ห้างจะดีใจเป็นพิเศษ แต่ถ้าไกลก็ยินดีค่ะ ถ้าพูดตรงๆ ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน ไม่มีว่างเต็มวันเลยสักวัน แต่เข้าใจได้เพราะเป็นไทม์มิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะ นักแสดงเยอะ ถ่ายลำบาก ก็พยายามเทคิวให้เขา ซึ่งพูดรายละเอียดไม่ได้ค่ะ โดนฟ้องค่ะ
ที่ผ่านมาถามว่างานเยอะไม่เคยว่าง ย้อนไปลึกแค่ไหนคะ ถ้าปีนี้ยังไม่ได้หยุดเลยค่ะ เคล็ดลับความปังคือตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดค่ะ แต่ใส่แว่นแล้วจะสวยขึ้นนะคะ (หัวเราะ)”