“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” จำนนด้วยภาพหลังโป๊ะแตกรับบทแฝดใน “แรงเงา” เวอร์ชั่นใหม่ อึดอัดเก็บความลับไม่เก่ง

“ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก” จำนนด้วยภาพหลังโป๊ะแตกรับบทแฝดใน “แรงเงา” เวอร์ชั่นใหม่ ลั่นกดดันและไม่แน่ใจเอาอยู่แต่จะทำให้ดีที่สุด ปีหน้ามีโปรเจกต์ใหม่ แต่ขอโป๊ะทีละเรื่อง รับอึดอัดเก็บความลับไม่เก่ง
ทำเอาฮือฮา หลังจากที่มีภาพหลุดออกมาคอนเฟิร์มว่า “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” เตรียมรับบท “มุนินทร์-มุตตา” ในละครรีเมกเรื่องดังอย่าง “แรงเงา”ประกบคู่ “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” ล่าสุดได้เจอตัวใบเฟิร์น ในงาน “SRICHAND HAUS of BASE Event” ณ สยามสแควร์ บล็อก ไอ (Block I) เจ้าตัวยอมรับว่าตั้งใจจะปิด แต่มันโป๊ะ กดดันทุกเรื่องที่รับเล่นอยู่แล้ว
“ก็ต้องบอกว่าจำนนต่อหลักฐาน ตามที่ทุกคนได้เห็นไป ตั้งใจว่าจะปิด แต่ก็มีคนไปเห็น ซึ่งก็เริ่มถ่ายทำปีหน้า ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เราก็ไม่ทราบเลย พึ่งมาทราบวันนี้พร้อมกับทุกคน เราก็อ้าว ครั้งแรกที่เขาติดต่อมา ก็มีการคุยกันเบื้องต้นแล้ว ก็คุยกันเรื่องไทม์ไลน์เป็นหลักกันดีกว่า ว่าจะถ่ายทำกันช่วงไหน ก็จะเริ่มถ่ายประมาณต้นปีหรือกลางปีหน้า ซึ่งการเป็นแฝดก็น่าจะยาก เพราะว่าเฟิร์นเองก็ไม่เคยเล่น ก็คงต้องทำการบ้าน และเรียนการแสดงเพิ่มเติม
จริงๆ ก็กดดันทุกเรื่องที่เฟิร์นรับอยู่แล้ว ก็กดดันมากๆ ทุกเรื่องที่เราเล่น (แต่มันจะมีคำว่าอ้าวรีเมกอีกแล้ว?) ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็คงมีอีก เพราะว่ายังไงก็คงคู่กับคำว่า รีรันกับรีเมก (หัวเราะ) แต่สำหรับเฟิร์น เฟิร์นก็ไม่ได้กดดัน เพราะว่าเราชินมากกว่า”
ไม่แน่ใจเอาอยู่ แต่จะทำให้ดีที่สุด
“ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหม แต่สำหรับเฟิร์น เฟิร์นก็จะทำให้ดีที่สุด เพราะว่าเราได้รับ โอกาส และผู้ใหญ่ก็หมายมั่น แล้วเฟิร์นเองก็อยากจะทำให้มันดีที่สุด ซึ่งอย่างที่เฟิร์นบอกว่าเราก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาในทิศทางไหน เพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการปรับแก้ยังไม่ออกมา 100%
เวอร์ชั่นเก่า เราเคยดูแต่ที่เขาตัดมาเป็นคลิปๆ แต่ก็ได้ยินว่าถนนโล่งเลย ซึ่งมันก็มีฉากจำต่างๆ ซึ่งเฟิร์นว่าก็ต้องเป็นไปตามบท เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในทิศทางไหน (นอกจากมีเราเป็นแฝดสองคนแล้ว ก็ยังมีเจษ เจษฎ์พิพัฒ รับบทเป็นวีกิจ?) อันนี้ก็อยากให้ไปพูดคุยกับคุณเจษนะคะ ว่าเจ้าตัวรู้แล้วหรือยังในส่วนนี้”
โอดเก็บความลับไม่เก่ง อะไรโป๊ะไปแล้วก็ให้โป๊ะไป ส่วนปีหน้ายังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ วอนโปรเจกต์ใหม่ขอให้พูดได้เลย มันอึดอัด
“อะไรที่มันโป๊ะไปแล้ว อยากให้โป๊ะทีละเรื่อง แต่เราก็ดีใจที่มีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาหาเรา เราก็ต้องขอบคุณทุกโอกาส แต่เราก็ไม่ได้อยากจะไปพูด หรืออยากจะไปเล่าให้ใครๆ ฟัง แต่จริงๆ แล้วเราเป็นคนชอบพูด แต่พอบางเรื่องเขาห้ามพูด มันก็ทำให้เราลำบากใจบ้าง
คือเฟิร์นตั้งใจมาแถทั้งสองเรื่องเลย แต่เรื่องแรกมันไปไม่รอดแล้ว แต่ปีหน้าเราก็ต้องเรียนการแสดงเพิ่ม เพราะมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับเฟิร์น เรื่องภาษา โอเคนะคะเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นทำได้ (ปากสั่นพร้อมรอยยิ้ม) ก็ฝากโปรเจกต์ปีหน้าตามนั้นแหละค่ะ แล้วก็มีหนังด้วยค่ะ แต่ก็ยังพูดไม่ได้นะคะ แต่ปีหน้าได้ทำทุกอย่างค่ะ แต่ปีหน้าก็ยังมีคิวว่างอยู่นะคะ ลองติดต่อมาที่ผู้จัดการดูก่อน แต่ขอโปรเจกต์ที่แบบเฉลยได้เลยนะคะ ตอนนี้แบบอึดอัดใจมาก แล้วก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าหนูเก็บความลับไม่เก่ง วอนโปรเจกต์หน้าเลยนะคะ ขอแบบพูดได้เลย”