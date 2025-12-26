Longchamp สร้างนิยามใหม่ ส่งท้ายปีกับ Green Pop-Up ทรงวาด

ลองฌองป์ (Longchamp) เนรมิตโลกสีเขียวผ่าน Green Pop-Up พื้นที่แห่งการเล่าเรื่องราวสุดครีเอทีฟ รวมความสนุก จินตนาการ และสไตล์เฉพาะตัวของเมซงไว้ในหนึ่งเดียว โดยมี ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์ และจูเนียร์-ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง ร่วมงาน ณ PLAY art house ถ.ทรงวาด
พบกับโลกสีเขียวตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ซึ่งไม่ใช่เพียงสีประจำแบรนด์ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง และตัวตนที่ลองฌองป์ยึดถือมาตลอดหลายทศวรรษ โดย สีเขียวเข้ม (Heritage Green) ให้ความรู้สึกสง่างามเหนือกาลเวลา และความเป็นธรรมชาติ ส่วน สีเขียวอ่อน (Light Green) ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ
ทั้งยังมีการจัดแสดงไอเทมไฮไลต์จากคอลเลกชันล่าสุด สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่มีจําหน่ายเฉพาะในงาน รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชม ได้มีส่วนร่วมกับโลกแห่งจินตนาการของแบรนด์ สะท้อนวิสัยทัศน์ในการรังสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจําและแตกต่าง ผ่านโลเกชั่นใจกลางย่านทรงวาด ที่มีเสน่ห์ดั้งเดิม ผสานกับพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จึงกลายเป็นหมุดหมายอีกแห่งหนึ่งในช่วงปลายปี ทั้งพื้นที่พักใจหลังวันทำงาน แหล่งแรงบันดาลใจกลางเมือง และโลเกชั่นถ่ายภาพสุดคูลสำหรับสายแฟชั่น ศิลปะ คอนเทนต์ หรือผู้ที่อยากออกมาเดินเล่นอย่างมีสไตล์ เปิดให้เข้าชมวันนี้-28 ธ.ค. 68 เวลา 10.00-18.00 น.