ซีพีเอสคอลแลบส์ไอรดา 2 โลกแฟชั่นมาบรรจบกัน

CPS (ซีพีเอส) เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งท้ายปี “CPS l IRADA” กับการจับมือของ 2 ขั้วแฟชั่น ดึงพลังความคลาสสิกและงานดีไซน์ที่มีความประณีตของ IRADA (ไอรดา) แฟชั่นแบรนด์สำหรับผู้หญิงที่โดดเด่นเรื่องแพตเทิร์นที่ซิลลูเอตเฉียบคม แต่คงความมีชีวิตชีวาของเสื้อผ้า รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ ลวดลาย และการตัดเย็บผ้าที่ใส่ใจทุกรายละเอียด มาผสานเข้ากับแฟชั่นที่มีเสน่ห์ของความขบถ ขับเคลื่อนด้วยพลังของเสียงดนตรี สตรีทคัลเจอร์ที่สะท้อนตัวตนในแบบฉบับของ CPS
พลังแห่งเสียงดนตรี Alternative Rock ที่สะท้อนตัวตนความอิสระและจิตวิญญาณที่ต้องการปลดแอกจากกรอบเดิมๆ ผสมผสานเข้ากับดีไซน์ที่ Timeless แต่ Classic with a Twist ของ IRADA คือแรงบันดาลใจหลักของคอลเลกชั่นนี้ จุดเด่นคือ การนำเสนอแฟชั่นไอเทมของหนังและเดนิมที่สะท้อนกลิ่นอายความเท่แบบคลาสสิก ดีไซน์เข้าคู่กับลูกไม้และ Feather ให้ความรู้สึกของความเซ็กซี่มีเสน่ห์แบบเฟมินีน
ไฮไลต์ไอเทมที่ห้ามพลาด! อาทิ LATHER JACKET แจ็คเก็ตหนังสีดำ จุดเด่นอยู่ที่การรัดเข็มขัดเข้าเอวเป็น Peplum LACE TOP AND SATIN LACE TRIMMING ไอเทมที่นำลูกไม้ผ้าซาตินผสมแต่งขอบด้วยลูกไม้เป็นไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนต้องมี HOODIE DRESS AND HOODIE TOP เดรสฮู้ดดี้และเสื้อฮู้ดดี้ เลือกใช้เนื้อผ้าเจอร์ซี่สแปนเด็กซ์สีแดงที่มีความยืดและให้ความเงา มาพร้อมกับเทคนิคการจับเดรปเพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงให้น่าค้นหามากขึ้นเดรสและเสื้อ Feather ที่มาความนุ่มและให้ความอุ่นแต่เก๋ด้วยดีไซน์เฉพาะตัว และ DOUBLE BELT BUCKEL PANTS AND SKIRT กางเกงและกระโปรงเข็มขัดสองชั้น ที่ตัดเย็บด้วยผ้า Tailor และมีลูกเล่นอย่างเข็มขัดแทรกเป็นดีเทลเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่