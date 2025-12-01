TQRเผย Q4ประกันภัยต่อฯ สดใสดันผลงานโตสวย

ที คิว อาร์ ประเมินไตรมาส 4/68 เข้าสู่ช่วง Seasonal ของธุรกิจประกันภัยต่อ Alternative-Traditional ฟากบิ๊กบอส "ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุ ภาพรวมธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง ผลักดันรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นระดับ 5-10% จากปีก่อน ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้านำ AI พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำนายหน้าประกันภัยต่อครบวงจร
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 คาดว่า ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วง Seasonal ของธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อ ในการต่ออายุสัญญากรมธรรม์ ทั้ง ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) เช่น ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health), ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ในรูปแบบองค์กร (Corporate Cyber) และส่วนบุคคล (Personal Cyber), ประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers), ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) รวมทั้ง ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
“เรามองว่า ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 4 ปีนี้ ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการทำประกันภัยและประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง เป็นช่วงต่ออายุสัญญากรมธรรม์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเมกะเทรนด์ระดับโลกที่กำลังกำหนดทิศทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของเทคโนโลยี AI, Automation, Cybersecurity, ความต้องการประกันสุขภาพและความคุ้มครองเฉพาะบุคคล, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate & Resource Security) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ในอนาคต อาทิ AI & Robotics, Health Tech, Climate Tech, Smart City Insurance และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อเฉพาะกลุ่มรูปแบบใหม่ TQR จึงให้ความสำคัญกับการสร้าง Connection เชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านประกันภัยต่อที่มีมากว่า 20 ปี บริษัทฯ นำข้อมูลและเทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำนายหน้าประกันภัยต่อครบวงจร” นายชนะพันธุ์ กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า บริษัทฯ มั่นใจว่า รายได้ในปีนี้ จะเติบโตที่ระดับ 5-10% ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมทั้ง นำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีความทันสมัย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และคู่ค้า ในประเทศให้มากขึ้น
ในส่วนของความร่วมมือกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) ยังคงร่วมกันพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันภัยต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ โดยเฉพาะ ในกลุ่มสุขภาพ ยานยนต์ และ SME สนับสนุนแนวคิด Insurance Fulfillment Partner เพื่อให้บริการแบบครบวงจรและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในธุรกิจประกันภัย
ขณะที่ บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด บริษัทร่วมทุน โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันด้าน Cyber Insurance และระบบบริหารความปลอดภัยข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 พร้อมขยายไปสู่ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดผลกระทบจากภัยไซเบอร์ ความร่วมมือกับ ALPHASEC จะช่วยยกระดับศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการ Cyber Insurance ที่ทันสมัยและแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
อนึ่ง ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 208.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 195.08 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 76.25 ล้านบาท ขณะที่ ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปี 2568 มีรายได้รวม 64.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 59.67 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 22.42 ล้านบาท