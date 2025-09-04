TQR ครึ่งปีหลังพัฒนาประกันภัยต่อ Alternative มั่นใจปีนึ้รายได้โตต 5-10%

“ที คิว อาร์ ”เผยแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง 68 ยังไปได้ดี โดยเฉพาะประกันภัยต่อ Alternative จากเทรนด์ประกันภัยต่อ A&H-Cyber-ESG มาแรง ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น เดินหน้านำเทคโนโลยี AI พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยและประกันภัยต่อครบวงจร มั่นใจปี 68 รายได้เติบโต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง
นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2568 ยังมีทิศทางที่ดี โดยบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ โดยเฉพาะประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative) ทั้ง ประกันภัยต่อสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident and Health), ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องกับ ESG เช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และ ประกันภัยต่อไซเบอร์ (Cyber) ที่ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับประกันภัยต่อความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร (Directors and Officers), ประกันภัยต่อการก่อการร้ายและภัยทางการเมือง (Political Violence) ยังมีความต้องการเข้ามาต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังคงพัฒนาประกันภัยและประกันภัยต่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM)
“ปีนี้ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อ ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินธุรกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม TQR ได้วางกลยุทธ์เชิงรุกควบคู่กับการมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรม และนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีมาช่วยประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างแม่นยำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยและประกันภัยต่อครบวงจร” นายชนะพันธุ์ กล่าว
นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) กล่าวว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ในปีนี้ เติบโตที่ระดับ 5-10% จากปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจหลัก มาจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ซึ่งมีการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
สำหรับความร่วมมือกับบริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด บริษัทร่วมทุน โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 30% เพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจในด้านการให้คำปรึกษาและบริการ DPO Outsourcing ให้ธุรกิจในภาคการเงิน การธนาคาร และธุรกิจประกันภัย ที่ต้องการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยนำเทคโนโลยี AI มาพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อนึ่ง ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 147.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีรายได้รวม 141.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 53.19 ล้านบาท ขณะที่ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี 2568 มีรายได้รวม 65.31 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 20.18 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 40.25 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 5 กันยายน 2568