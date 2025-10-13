ยูนิโคล่ ดึงเสน่ห์ความคลาสสิกแบบบริติช สู่เสื้อผ้าฤดูหนาวสไตล์ใหม่

ยูนิโคล่ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO and JW ANDERSON ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ที่ได้แรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าสไตล์ฟีลด์แวร์แบบดั้งเดิม ผสานงานดีไซน์ที่เน้นการใช้งานจริงเข้ากับสไตล์อังกฤษสุดคลาสสิก เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าฤดูหนาวผ่านมุมมองใหม่ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ดีไซเนอร์ โจนาธาน แอนเดอร์สัน กล่าวถึงคอลเลคชันนี้ว่า “คอลเลคชันประจำฤดูกาลนี้ได้ปรับโฉมไอเทมฤดูหนาวแบบอังกฤษให้เป็นสไตล์ลิ่งเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมถึงมีไอเทมเด่นของ JW ANDERSON เช่น เสื้อแจ็คเก็ตยูทิลิตี้ และเสื้อคลุม (Poncho) เสริมด้วยการเพิ่มโทนสีอบอุ่นใหม่ให้กับกางเกงยีนส์และเสื้อเชิ้ตอ๊อกซ์ฟอร์ดซึ่งเป็นไอเทมหลักประจำคอลเลคชันของเรา”
ไลน์อัพที่ผสมผสานสไตล์เอาต์ดอร์แบบอังกฤษ เสื้อแจ็คเก็ตยูทิลิตี้ PUFFTECH ได้แรงบันดาลใจจากเสื้อแจ็คเก็ตล่าสัตว์ กางเกงผ้าลูกฟูกทรงกว้างขาสอบ เพิ่มความโดดเด่นด้วยกระเป๋าด้านหน้าแบบเวิร์คแวร์ ส่วนเสื้อคลุมผู้หญิงมอบสัมผัสที่นุ่มสบาย สามารถใช้เป็นผ้าห่มหรือติดกระดุมเพื่อใส่คลุมเป็นเสื้อตัวนอกก็ได้เช่นกัน
ความกลมกลืนระหว่างการออกแบบกับฟังก์ชันการใช้งาน เสื้อแจ็คเก็ตตัวสั้น ทรงครอป สำหรับผู้หญิง รับเทรนด์ประจำซีซั่นนี้ บุด้วยเส้นใย PUFFTECH น้ำหนักเบา มอบความอบอุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสื้อสเวตเตอร์คอกลมผ้าขนแกะ (Lambswool) ที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถสวมใส่ได้ และถุงเท้า HEATTECH ที่ทุกคนชื่นชอบ มีทั้งหมด 10 สี และ 5 ลวดลาย