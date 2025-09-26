ยูนิโคล่และโทเรย์ ร่วมฉลอง “The Art and Science of LifeWear”

ยูนิโคล่ จัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MoMA) ในนครนิวยอร์ก เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา โดยงาน “The Art and Science of LifeWear” จัดขึ้นร่วมกับโทเรย์ อินดัสทรีส์ พันธมิตรหลักด้านเทคโนโลยีของยูนิโคล่ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและความร่วมมืออันโดดเด่นที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จระดับโลกของแบรนด์ ภายในงาน เคท แบลนเชตต์ ได้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่ของยูนิโคล่ พร้อมประกาศแต่งตั้ง KAWS (คอวส์) ศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง เป็นศิลปินคนแรกในโปรเจกต์ Artist in Residence ของยูนิโคล่
ในช่วงเปิดงาน มร. ทาดาชิ ยาไน ผู้ก่อตั้งยูนิโคล่และประธานกรรมการ ซีอีโอของฟาสต์ รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นวันครบรอบ 20 ปีของการเปิดร้านยูนิโคล่ร้านแรกในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2005 ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่เราได้จัดนิทรรศการ LifeWear ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MoMA) ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับยูนิโคล่มานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่เปิดตัวยูนิโคล่ ภารกิจของเราคือการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นผ่านเสื้อผ้า ความตั้งใจนี้สะท้อนผ่าน LifeWear ที่สร้างสรรค์ขึ้นบนรากฐานความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับโทเรย์ ในอนาคต เราจะยังคงร่วมมือกับโทเรย์เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ก้าวข้ามความคิดเดิมๆ และนำเสนอเสื้อผ้าที่มีความหมายและคุณค่าแก่ลูกค้าทุกคน”
ด้าน มร. มิสึโอะ โอยะ ประธานบริษัทโทเรย์ อินดัสทรีส์ กล่าวเสริมว่า “โทเรย์เริ่มต้นความร่วมมือกับยูนิโคล่ตั้งแต่ปี 1999 และได้พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในปี 2006 โดยยูนิโคล่เป็นผู้นำด้านการวางแผน ส่วนโทเรย์รับหน้าที่ด้านการพัฒนาและผลิต ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ไอเทม LifeWear ที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมทั่วโลก เราจะยังคงผลักดันขีดความสามารถของเทคโนโลยีและวัสดุ เพื่อส่งมอบคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในอนาคต”
หลังจากการกล่าวเปิดงาน มีเวทีเสวนาพิเศษโดย แคลร์ เวท เคลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของยูนิโคล่ ซึ่งร่วมพูดคุยกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก 2 ท่าน ได้แก่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และ เคท แบลนเชตต์ ซึ่งงานนี้ถือเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเธอ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยเสื้อผ้า LifeWear ในชีวิตประจำวัน ความเป็นตัวเองผ่านการแต่งตัว และความหมายของการได้ร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในเส้นทางอาชีพของพวกเขาในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งคุณเคทกล่าวในช่วงเสวนาว่า “เสื้อผ้าที่ตัดเย็บมาอย่างดีและมีคุณภาพไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อผ้าที่หรูหราเสอไป และฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในดีเอ็นเอของยูนิโคล่”
ในช่วงท้ายของงาน ยูนิโคล่ประกาศแต่งตั้ง KAWS เป็นศิลปินคนแรกในโปรเจกต์ Artist in Residence โดยเขาจะมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะในร้านยูนิโคล่ทั่วโลก รวมถึงพิพิธภัณฑ์พันธมิตรต่างๆ พร้อมร่วมพัฒนาเสื้อผ้า LifeWear คอลเลคชันแรกที่จะเริ่มวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว ปี 2025
ภายในงานนี้ยังได้เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมสำรวจนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟที่แสดงถึงแกนหลักของ LifeWear ผ่านพื้นที่การจัดแสดงต่าง ๆ เริ่มจากบริเวณ ‘Technology For All’ ที่จะพาผู้เข้าชมสำรวจประวัติความร่วมมือระหว่างยูนิโคล่และโทเรย์ ต่อด้วย ‘Art For All’ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง ยูนิโคล่กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MoMA) และปิดท้ายด้วย นิทรรศการ ‘Heart For All’ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูนิโคล่ในการยกกระดับชีวิตของผู้คนทั่วโลกผ่านเสื้อผ้า LifeWear ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา