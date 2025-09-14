xs
xsm
sm
md
lg

ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ซึ่งนิตยสาร LifeWear เป็นนิตยสารแจกฟรีที่นำเสนอปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของ ยูนิโคล่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยธีมของนิตยสารฉบับที่ 13 คือ “Revisiting Classic” ที่ย้อนกลับไปสำรวจเสน่ห์ของดีไซน์ดั้งเดิมและต้นกำเนิดของสไตล์ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมการปรับดีไซน์เสื้อผ้าและฟังก์ชันการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า นิตยสารฉบับล่าสุดจะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับไอเทมแต่ละชิ้น เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าเสื้อผ้าคลาสสิกของยูนิโคล่ยังคงทันสมัยและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้เสมอ


ทาคาฮิโระ คิโนชิตะ รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของฟาสต์รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “ขณะที่ผมกำลังรวบรวมบทความต่างๆ ผมก็นึกถึงคำพูดที่ไดกิ ซูซูกิ ที่เคยบอกไว้ว่า ‘สิ่งสำคัญสำหรับยูนิโคล่คือการเป็นร้านเสื้อผ้าที่ไว้ใจ้ได้ เมื่อต้องการหาเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ในทุกวัน’ ซึ่งคำพูดนี้ก็สอดคล้องกับประโยคของลาร่า อินฟลูเอนเซอร์ชาวเยอรมันที่กล่าวว่า ‘ความคลาสสิกที่ไม่มีวันเก่า’ นิตยสารไลฟ์แวร์ฉบับใหม่จึงอยากนำเสนอว่าเสื้อผ้าคลาสสิกที่ดีย่อมดูทันสมัยอยู่เสมอ”

เนื้อหาสำคัญของนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025


Hello, Cate
เปิดตัวเคท แบลนเซตต์ ในลุคจากคอลเลคชันล่าสุดของ UNIQLO : C พร้อมกับบทสัมภาษณ์ 15 คำถามเกี่ยวกับการรับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก และความประทับใจของเธอที่มีต่อยูนิโคล่


Revisiting Classic
เข้าสู่โลกของ “Today’s Classic’” จากยูนิโคล่ที่ประกอบด้วยไอเทมชิ้นเบสิกและไอเทมใหม่ที่ถูกรวบรวมออกมาถึง 23 ชิ้น พร้อมภาพถ่ายของไอเทมแต่ละชิ้นในบรรยากาศของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น แมนเชสเตอร์, ปารีส, โกเธนเบิร์ก, โซล และลอสแอนเจลิส


Puff it Up
เคล็ดลับการแต่งตัวแบบเล่นเลเยอร์ด้วย PUFFTECH เสื้อตัวนอกเปี่ยมประสิทธิภาพจากยูนิโคล่ที่นุ่ม น้ำหนักเบา และอบอุ่น แต่งตัวได้ง่ายขึ้น ด้วยตารางการเปรียบเทียบระดับความอบอุ่นและน้ำหนักของเสื้อแจ็กเก็ตดาวน์คลาสสิกและ ไอเทมอื่นๆ


My Standard
สนุกกับการแต่งตัวกับลาร่า (@lara_bsmnn) ลาร่ามียอดผู้ติดตามกว่า 730,000 คนบนโซเชียลมีเดีย เธอถ่ายทอดเซนส์ด้านแฟชั่นในแบบของตัวเองของผ่านคอลเลคชันของฤดูกาลนี้ ด้วยการมิกซ์แอนด์แมทช์ไอเทมผู้ชายและผู้หญิงในสไตล์เฉพาะตัว


Woodstock Weekend
วันหยุดสุดสัปดาห์เหมาะกับการออกไปผจญภัยสั้นๆ พร้อมกับเสื้อผ้าคลาสสิก โค้ทและแจ็คเก็ตเหล่าที่เหมาะกับการแต่งตัวในวันสบายๆ ของเมืองวูดสต็อก เมืองเล็กแสนอบอุ่นที่อยู่ห่างจากนครนิวยอร์กเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”
ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”
ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”
ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”
ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น