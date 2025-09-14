ยูนิโคล่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ภายใต้ธีม “Revisiting Classic”

ยูนิโคล่ เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ซึ่งนิตยสาร LifeWear เป็นนิตยสารแจกฟรีที่นำเสนอปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของ ยูนิโคล่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยธีมของนิตยสารฉบับที่ 13 คือ “Revisiting Classic” ที่ย้อนกลับไปสำรวจเสน่ห์ของดีไซน์ดั้งเดิมและต้นกำเนิดของสไตล์ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมการปรับดีไซน์เสื้อผ้าและฟังก์ชันการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า นิตยสารฉบับล่าสุดจะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับไอเทมแต่ละชิ้น เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าเสื้อผ้าคลาสสิกของยูนิโคล่ยังคงทันสมัยและตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้เสมอ
ทาคาฮิโระ คิโนชิตะ รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของฟาสต์รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “ขณะที่ผมกำลังรวบรวมบทความต่างๆ ผมก็นึกถึงคำพูดที่ไดกิ ซูซูกิ ที่เคยบอกไว้ว่า ‘สิ่งสำคัญสำหรับยูนิโคล่คือการเป็นร้านเสื้อผ้าที่ไว้ใจ้ได้ เมื่อต้องการหาเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ในทุกวัน’ ซึ่งคำพูดนี้ก็สอดคล้องกับประโยคของลาร่า อินฟลูเอนเซอร์ชาวเยอรมันที่กล่าวว่า ‘ความคลาสสิกที่ไม่มีวันเก่า’ นิตยสารไลฟ์แวร์ฉบับใหม่จึงอยากนำเสนอว่าเสื้อผ้าคลาสสิกที่ดีย่อมดูทันสมัยอยู่เสมอ”
เนื้อหาสำคัญของนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 13 ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025
Hello, Cate
เปิดตัวเคท แบลนเซตต์ ในลุคจากคอลเลคชันล่าสุดของ UNIQLO : C พร้อมกับบทสัมภาษณ์ 15 คำถามเกี่ยวกับการรับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก และความประทับใจของเธอที่มีต่อยูนิโคล่
Revisiting Classic
เข้าสู่โลกของ “Today’s Classic’” จากยูนิโคล่ที่ประกอบด้วยไอเทมชิ้นเบสิกและไอเทมใหม่ที่ถูกรวบรวมออกมาถึง 23 ชิ้น พร้อมภาพถ่ายของไอเทมแต่ละชิ้นในบรรยากาศของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น แมนเชสเตอร์, ปารีส, โกเธนเบิร์ก, โซล และลอสแอนเจลิส
Puff it Up
เคล็ดลับการแต่งตัวแบบเล่นเลเยอร์ด้วย PUFFTECH เสื้อตัวนอกเปี่ยมประสิทธิภาพจากยูนิโคล่ที่นุ่ม น้ำหนักเบา และอบอุ่น แต่งตัวได้ง่ายขึ้น ด้วยตารางการเปรียบเทียบระดับความอบอุ่นและน้ำหนักของเสื้อแจ็กเก็ตดาวน์คลาสสิกและ ไอเทมอื่นๆ
My Standard
สนุกกับการแต่งตัวกับลาร่า (@lara_bsmnn) ลาร่ามียอดผู้ติดตามกว่า 730,000 คนบนโซเชียลมีเดีย เธอถ่ายทอดเซนส์ด้านแฟชั่นในแบบของตัวเองของผ่านคอลเลคชันของฤดูกาลนี้ ด้วยการมิกซ์แอนด์แมทช์ไอเทมผู้ชายและผู้หญิงในสไตล์เฉพาะตัว
Woodstock Weekend
วันหยุดสุดสัปดาห์เหมาะกับการออกไปผจญภัยสั้นๆ พร้อมกับเสื้อผ้าคลาสสิก โค้ทและแจ็คเก็ตเหล่าที่เหมาะกับการแต่งตัวในวันสบายๆ ของเมืองวูดสต็อก เมืองเล็กแสนอบอุ่นที่อยู่ห่างจากนครนิวยอร์กเพียงไม่กี่ชั่วโมง