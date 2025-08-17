xs
ยูนิโคล่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดตัว UNIQLO Clothing Corner แห่งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัว UNIQLO Clothing Corner หรือ มุมแบ่งปันเสื้อผ้าจากยูนิโคล่ แห่งแรก ณ BKK Food Bank สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ มร. โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดงาน พร้อมส่งมอบเสื้อผ้าคุณภาพดีจากโครงการ RE.UNIQLO ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางที่มาใช้บริการ


โครงการ RE.UNIQLO เริ่มต้นดำเนินการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนและต่ออายุการใช้งานเสื้อผ้า เพื่อให้เสื้อผ้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ยูนิโคล่ได้รวบรวมและส่งต่อเสื้อผ้าคุณภาพดีกว่า 288,064 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่ต้องการมากกว่า 50,000 คน ทั่วประเทศผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ ยูนิโคล่ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัว UNIQLO Clothing Corner สาขานำร่องที่ BKK Food Bank สำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่เข้ามาใช้บริการได้มีโอกาสเลือกสรรเสื้อผ้าคุณภาพดีจากยูนิโคล่ได้ด้วยตนเอง ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ RE.UNIQLO และการดำเนินโครงการ BKK Food Bank ซึ่งเปรียบเสมือนมินิมาร์ทที่รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนเกินจากพื้นที่ต่าง ๆ มาส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีความต้องการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการจัดดำเนินงานอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขต 50 แห่งทั่วกรุงเทพฯ การจัดตั้ง UNIQLO Clothing Corner ในครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของยูนิโคล่ในการช่วยเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานด้านเครื่องแต่งกาย พร้อมช่วยให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีได้มากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานเขตสวนหลวง ยังเป็นที่ตั้งของ ร้านยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ ซึ่งเป็นร้านสาขาของยูนิโคล่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชนภายใต้กิจกรรม Neighbors Helping Neighbors โดยมีร้านยูนิโคล่ โรดไซด์ พัฒนาการ ทำหน้าที่ตัวกลางขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ผ่านการติดตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา รวมถึงคนในชุมชนร่วมกันส่งต่อเสื้อผ้าที่ใช้แล้วคุณภาพดี สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของยูนิโคล่ในการส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง


ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “โครงการ BKK Food Bank ของกรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง การสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่าง ยูนิโคล่ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดตั้งโครงการ UNIQLO Clothing Corner ถือเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานด้านเครื่องแต่งกาย ทำให้กลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องร่างกาย แต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ความร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการผนึกกำลังกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน”


มร. โยชิทาเกะ วากากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนี้ว่า “ที่ยูนิโคล่ เราเชื่อมั่นในพลังของเสื้อผ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ การร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดตั้ง UNIQLO Clothing Corner ในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสานต่อวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนภายใต้โครงการ RE.UNIQLO ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นย้ำการยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าและลดขยะสิ่งทอเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงแก่นแท้ของปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ที่ยูนิโคล่ยึดถือมาโดยตลอด นั่นคือการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของทุกคน นอกจากนี้ การจัดตั้ง UNIQLO Clothing Corner ยังสอดคล้องกับกิจกรรม Neighbors Helping Neighbors ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีร้านสาขาของยูนิโคล่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมเสื้อผ้าคุณภาพดีจากคนในพื้นที่ ก่อนจะนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่มีความต้องการต่อไป การประกาศเปิดตัวโครงการในวันนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคต ยูนิโคล่ ประเทศไทย มีแผนที่จะขยายโครงการ UNIQLO Clothing Corner ให้ครอบคลุมการให้บริการครบทั้ง 50 สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย และโครงการ RE.UNIQLO
ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/re-uniqlo/



