"กวินทร์-ยูนิโคล่" ร่วมผลักดันเยาวชนไทยบนเส้นทางลูกหนัง UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 3

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก สานต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะฟุตบอลพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอล ภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากการร่วมมือกับ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy ตามความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยกิจกรรม 2 ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2567 และเดือนตุลาคม 2567 ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากทั้งเยาวชนไทยทั้งชายและหญิง และผู้ปกครอง กิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 3 จึงได้จัดขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน 2568 โดยมีเยาวชนอายุ 8-10 ปี จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค (Polo Football Park)ในครั้งนี้ ยูนิโคล่ร่วมกับตอง–กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ และทีมงานจาก Kawin Academy ออกแบบกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่นและตำแหน่งผู้รักษาประตู อีกทั้งยังมีการจัดเกมส์แข่งขัน เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคี และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมทีมเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้เผยถึงความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 3 โดย ด.ช. ภูมมิ์ภัฏ ภวภัชชกุล (น้องปราร์ค) เล่าว่า “ผมรู้จักโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program จากพี่ตอง เพราะผมเรียนกับพี่ตองอยู่แล้ว แรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลของผมคือไปให้ถึงฝันในการเล่นทีมชาติให้ได้ กิจกรรมวันนี้ทั้งสนุกและได้ความรู้เยอะ และยังสอนทักษะการเล่นหลายตำแหน่งอีกด้วยครับ ผมอยากให้ทางยูนิโคล่และพี่ตองจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ และผมจะมาร่วมกิจกรรมอีกแน่นอนครับ”ด.ช. ภาชัย ภุมราเศวต (น้องมาสเตอร์) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกเผยถึงความประทับใจในกิจกรรมนี้ว่า “ผมรู้จักกิจกรรม UNIQLO Next Generation Development Program ครั้งที่ 3 นี้จากทางเฟซบุ๊ค ผมชอบเล่นฟุตบอลและโตขึ้นผมอยากเล่นตำแหน่งปีกขวาเพราะว่าผมถนัดเท้าขวา สิ่งที่ประทับใจในกิจกรรมวันนี้คือได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ฝึกการยิงประตู ฝึกเป็นผู้รักษาประตู และฝึกเลี้ยงบอลด้วยครับ ผมขอขอบคุณยูนิโคล่และพี่ตองสำหรับกิจกรรมวันนี้มากครับเพราะสนุกมากๆ และอยากมีโอกาสร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกครับ”โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา และมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ โดยร่วมกับ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งฟุตบอล เทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะทางกีฬาที่หลากหลาย ทั้งการเล่นเทนนิสกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับอดัม สก๊อต และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับอะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯสำหรับ โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชาวไทย ผู้เป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเล่น รวมถึงให้ประสบการณ์ และให้เยาวชนที่มาเข้าร่วมได้ทดลองฝึกเป็นทั้งตำแหน่งผู้เล่น และตำแหน่งผู้รักษาประตูอีกด้วยเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน โดยผู้ที่ได้ร่วมโครงการทุกคนจะได้สัมผัสและรับประสบการณ์จริงของเสื้อผ้าของยูนิโคล่ที่เปี่ยมด้วยฟังก์ชันอย่างเสื้อและกางเกง DRY-EX ที่มีคุณสมบัติแห้งไวตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ติดตามโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program และไอเทมแอคทีฟแวร์จากยูนิโคล่ ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/development-program