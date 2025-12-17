“ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร” ชวนเที่ยวงาน ดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36

สมาคมปาร์คนายเลิศ เตรียมจัดงานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36 ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการพิเศษ ‘ชุดไทย : จากราชสำนักสู่ราชนิยม’ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงพระราชทานแนวทาง ‘ชุดไทยพระราชนิยม’ ให้เป็นต้นแบบแห่งความสง่างามของสตรีไทย
พร้อมการจัดแสดง 'โขน’ โดยเยาวชนจาก สถาบันเอกชนการละคร, การจัด ‘Floral Installation’ งานศิลป์จากดอกไม้นามพระราชทานของสมเด็จพระพันปีหลวง, และเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผู้ทรงสืบสานและผลักดันหัตถศิลป์ไทยสู่สากล โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุเคราะห์ให้นำอาภรณ์ 20 ชุด จากโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มาจัดแสดงในงาน
“งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 36” จะจัดขึ้นในวันที่ 18–21 ธ.ค. 68 เวลา 10.00–22.00 น. ณ ปาร์คนายเลิศ ซ.สมคิด ถ.เพลินจิต ภายใต้แนวคิด “Garden of Tomorrow” สวนแห่งอนาคตที่ผสานความงามของธรรมชาติ ศิลปะร่วมสมัย และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร อุปนายกสมาคมปาร์คนายเลิศ พร้อมด้วย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. วิศานต์ แก้วประสม กก.ผจญ.บจก.พีทีที แอลเอ็นจี ผศ.ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผอ.สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผอ.พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อาร์เอสคอนเน็ค พิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผจก.อาวุโส สายงานสื่อสารการตลาด บมจ.ไทยประกันชีวิต และ รศ.นพ. ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผอ.ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าว
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาคศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก