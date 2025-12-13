“Boots Gifting Collection” เนรมิตแลนด์มาร์กของขวัญแห่งปี

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำระดับโลก ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีแบบเล่นใหญ่! เปลี่ยนการช้อปของขวัญให้เป็นเรื่องสนุก เนรมิตร้านภายใต้คอนเซปต์ “Boots Gifting Destination” ทุกโมเมนต์ของขวัญ…เริ่มที่ร้านบู๊ทส์
ซีซั่นนี้ บู๊ทส์รู้ใจคนรักความงามและแฟชั่นนิสต้าด้วย “Boots Gifting Collection” เซตของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 18 รายการ คัดสรรเฉพาะสินค้าขายดีและเป็นที่นิยมจากหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมเสริมทัพด้วยแบรนด์ใหม่อีกมากมายที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรก เพื่อขยายทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อของขวัญที่หลากหลายยิ่งขึ้น ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ Luxury Skincare ไปจนถึง Body Care กลิ่นหอมชวนหลงใหล ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่
ทั้งนี้ บู๊ทส์ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบพิเศษเฉพาะฤดูกาล มาในแพ็กเกจจิ้งดีไซน์หรูเลอค่าแบบสวยจบไม่ต้องห่อเพิ่ม เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและมูลค่าในการมอบเป็นของขวัญในราคาที่เข้าถึงง่ายเริ่มต้นเพียงหลักร้อย พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 50% เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสูงสุด
พบกับไอเท็มระดับตำนาน และแบรนด์ชั้นนำจากอังกฤษที่ถูกจัดเซตมาเพื่อโมเมนต์พิเศษแห่งปี
- No7 (นัมเบอร์เซเว่น) ที่สุดแห่งสกินแคร์อันดับ 1 จากอังกฤษ มอบของขวัญเลอค่าแด่คนพิเศษด้วย Best-selling gift ที่ผู้รับต้องประทับใจ
- Ted Baker (เท็ด เบเกอร์) ยกระดับความหรูหราด้วยกลิ่นอายผู้ดีอังกฤษแท้ๆ กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและน้ำหอมที่มาพร้อม Note กลิ่นหอมเย้ายวน แพ็กเกจจิ้งดีไซน์โมเดิร์น สะท้อนรสนิยมอันเหนือระดับ
- Soap & Glory (โซพ แอนด์ กลอรี่) เอาใจสาวๆ สายขี้เล่นด้วยบอดี้แคร์กลิ่นหอมฟุ้งอันเป็นซิกเนเจอร์ มาในแพ็กเกจจิ้งสไตล์วินเทจสีชมพูสดใส มอบความสนุกและผิวสวยโกลว์ในทุกครั้งที่ใช้
- Boots Flavour (บู๊ทส์ เฟลเวอร์) เติมความสดชื่นให้ชีวิตชีวาด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มาพร้อมความหอมสดใสและ กลิ่นหอม ในราคาน่ารักที่ใครก็ปฏิเสธไม่ลง
บู๊ทส์ไม่ได้เป็นแค่ร้านเพื่อสุขภาพ แต่คือ Ultimate Gifting Destination ที่รวบรวมของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อส่งต่อ ความรักและคำขอบคุณ พร้อมโปรโมชันส่งท้ายปีที่คุ้มค่าที่สุด ลดสูงสุดถึง 50%