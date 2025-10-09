“บู๊ทส์” ขยายฐาน Bath & Body Soap&Gloryส่งตัวใหม่ชิงตลาด

ผู้จัดการรายวัน360 - “บู๊ทส์” เดินหน้าขยายฐานตลาด อาบน้ำและบำรุงผิว (Bath & Body) ชิงตลาด 19,000 ล้านบาท ล่าสุด แบรนด์ Soap&Glory ที่เป็นโอนแบรนด์ ส่งกลิ่นใหม่ส่งตรงจากอังกฤษ หวังขยายฐาน
นางสาวสนมชนม์ จินานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย ) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรวมผลิตภัณฑ์อาบน้ำและบำรุงผิว (Bath & Body) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่ามากกว่า 19,000 ล้านบาท จากความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดรวมก็ยังคงมีอยู่สูงจากผู้ประกอบการทั้งที่เป็นแบรนด์และที่เป็นรีเทลร้านค้า ที่่รุกทำตลาดขยายฐานต่อเนื่อง ขณะที่มีแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งเทรนด์การแข่งขันมักมักเน้นไปที่ีตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม กลิ่นใหม่ๆ ส่วนระดับราคาที่แบนรดของบริา้ทแงะแบนรดืของซ้พพลสายเอร์สูงคือ ราคาระหว่าง 200-300 บาท
ทั้งนี้บู๊ทส์ เองก็มีกลยุทธฺ์การตลาดขยายฐานกลุ่มบาธแอนด์บอดี้ต่อเนื่องเช่นกัน จากทัั้งแบรนด์ตัวเองและแบรนด์ซัพพลายเออร์ โดยปัจจุบันในร้านบู๊ทส์ประเทศไทยมีสินค้าที่เป็นโกลบอลแบรนด์ของบู๊ทส์เองหรือ โอนแบรนด์ ( Own Brand) เช่น แบรนด์ NO 7 และ แบรนด์ Soap&Glory และอื่นๆรวมประมาณ 20% ของสินค้ากลุ่มนี้ทั้งหมด และซัพพลายเออร์แบรนด์ 80%
นางสาววรัญญา รัตนพิภพ ผู้จัดการแบรนด์ Soap & Glory กล่าวว่า ล่าสุดแบรนด์นี้ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่กลิ่น วะนิลลา ลิเชียส ซึ่งเปิดตัวเป็นประเทศที่สองต่อจากอังกฤษที่เปิดตัวไปไม่นานนี้ ส่งผลให้แบรนด์นี้มีทั้งหมด 11 กลิ่นที่ทำตลาดอยู่
วานิลลาถือเป็นหนึ่งในกลิ่นยอดนิยมสูงสุดในตลาดบิวตี้ทั่วโลก การเปิดตัวกลิ่นใหม่ “Vanilla-licious” จาก Soap & Glory จึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จด้วยการสร้างสรรค์ความหอมในแบบที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการคัดสรรส่วนผสมเกรดพรีเมียม ผสานกลิ่นหอมหวานละมุนราวกับขนมจากวิปครีม คาราเมล และช็อกโกแลต เข้ากับกลิ่นอายอบอุ่นของมัสก์จากเบนโซอิน และเพิ่มความหรูหราด้วยกลิ่นวานิลลาเข้มข้นจากฝักวานิลลาและดอกวานิลลาสด โดยมีผลิตภัณฑ์ครบทั้งไลน์ ได้แก่ ครีมอาบน้ำ (Body Wash) ราคา 399 บาทแบบขวดขนาด 500 มล., สครับขัดผิว (Body Scrub) ราคา 389 บาท ขนาดตลับ 300 มล., โลชั่นบำรุงผิว (Body Lotion) ราคา 469 บาท ขนาดขวด 500 มล. และ ครีมบำรุงผิวเข้มข้น (Body Butter) ราคา 399 บาท ขนาดตลับ 300 มล.
“ในช่วงปีที่ผ่านมา เทรนด์ “#อาบน้ำใหญ่” กลายเป็นกระแสแรงบนโซเชียลมีเดีย ผู้บริโภครุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการอาบน้ำ ดูแลผิวและรีเฟรชร่างกายอย่างเต็มขั้น ส่งผลให้ยอดขายของ Soap & Glory เติบโตอย่างโดดเด่น ด้วยจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ครบทุกขั้นตอนของการอาบน้ำใหญ่ ตั้งแต่ครีมอาบน้ำ สครับ โลชั่น ไปจนถึงครีมบำรุงผิวเข้มข้น บู๊ทส์มีจุดแข็งเรื่องของเฮลท์แคร์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อ่อนในเรื่องของกลุ่มความงาม”
ทั้งนี้บู๊ทส์มีสาขาในไทยประมาณ 250 สาขา ส่วนทั่วโลกมีรวมประมาณ 1,800 สาขา การขยายสาขามีต่อเนื่องแต่ค่อยเป็นค่อยไปโดยพิจารณาจากทำเลและความเหมาะสม ส่วนระบบสมาชิกมีประมาณ 7 ล้านราย แต่แอคทีฟประมาณ 2 ล้านราย โดยมีความถี่ในการซื้อและปริมาณการซื้อมากกว่าลูกค้าทั่วไป จากนี้จะมีการทำกิจกรรมกับสมาชิกมากขึ้นรวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วย