Boots ส่งต่อสุขภาพดีให้คนไทยในโครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า”

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำระดับโลก เดินหน้าส่งต่อสุขภาพดีให้คนไทย เข้าร่วมโครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพิ่มทางเลือกในการซื้อยาจากร้านขายยานอกโรงพยาบาล และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประชาชน โดยลูกค้าสามารถนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลเอกชนมาซื้อยาที่ร้าน Boots ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญไม่มีค่าบริการ
โครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” เป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชนสามารถนำใบสั่งยาจากแพทย์มาซื้อยาที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบสาธารณสุขที่มีทางเลือกและเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับทุกคน
สำหรับ Boots ประเทศไทย การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ Boots ในด้านการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ “การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่ามากขึ้น” ชูจุดเด่นด้วยมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญประจำร้านทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจในราคาคุ้มค่า
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อยาได้อย่างมั่นใจกับโครงการ “สุขกาย สบายกระเป๋า” ได้แล้ววันนี้ เพียงนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลเอกชนมาซื้อยาที่ร้าน Boots ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับยาคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า พร้อมรับคำปรึกษาจากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ Boots ยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ายิ่งขึ้น มอบบริการปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3DGOVOC เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงคำแนะนำด้านสุขภาพที่ถูกต้องได้ทุกที่ ทุกเวลา