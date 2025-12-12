"แบม จณิสตา" เร่งงานประดิษฐ์เพื่อสาวๆ ไอซ์สเก็ตทีมชาติไทย

ปกติ "คุณแม่แบม-จณิสตา จรูญสมิทธิ์ มักจะตกแต่งชุด ไอซ์สเก็ต ให้กับ "น้องเวนิส-วนิสตา จรูญสมิทธิ์" ใช้ในการแข่งขันมาตลอด และวันนี้ คุณแม่แบมก็ได้โชว์ฝีมืออีกครั้ง เธอบอกว่าเป็นงานประดิษฐ์เล็กๆ เพื่องานใหญ่ของชาติในวันนี้
.
ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณแม่แบมก็เต็มเสมอ ไม่เหน็ดเหนื่อย ที่จะทำเพื่อลูกสาวอันเป็นที่รัก
.
บ่ายนี้ (12 ธ.ค. 68) พบกับทีมชาติ Amazing Thailand Synchronized Skate Team ทีมแรกแห่งเซาต์อีสต์เอเชีย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไอซ์สเก็ต ณ IWIS International Training Center และขอส่งกำลังใจ ให้นักกีฬาทุกคน ด้วยค่ะ