ซับซีโร่ โชว์ฟอร์มสุดยอดควบ 2 แชมป์ ไอเอสไอ เอเชีย และไอซสเก็ต แบงคอก 2025

ไทยสุดยอด ทีม ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ของไทย กวาด 2 แชมป์สเก็ตน้ำแข็งรายการ ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) และ สเก็ตน้ำแข็งนานาขาติ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025)
การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งรายการ ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) รอบชิงชนะเลิศ ที่มี 16 ทีมร่วมแย่งแชมป์และสเก็ตน้ำแข็งนานาขาติ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025) ที่ ซับซีโร่ เมกาบางนา
สำหรับผลการแข่งขัน ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) แชมป์เป็นของ ทีม ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ (ไทย) ทำได้ 490.5 คะแนน อันดับ2 ซันเวย์ พีระมิด ไอซ์ มาเลเซีย (Sunway Pyramid Ice) 375 คะแนน อันดับ 3 โอเอซิส เซ็นเตอร์ อารีนา อินโดนีเซีย (Oasis Center Area) 352 คะแนน อันดับ 4 บีเอ็กซ์ ริงค์ บินตาโร จายา อินโดนีเซีย (BX Rink Bintaro Jaya) 216 คะแนน อันดับ5 เอสเอ็ม ซีไซด์ เซบู ฟิลิปปินส์ (SM Seaside Cebu)
ส่วนผลการแข่งขันรายการ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025) แชมป์เป็นของ ซับซีโร่ไอซ์สเก็ตคลับ (ไทย) 2,829.5 คะแนน อันดับ 2 เอสเอ็ม ซีไซด์ เซบู ฟิลิปปินส์ (SM Seaside Cebu) 540.5 คะแนน อันดับ 3 ทีไอไอเอชเอ กรุงเทพฯไทย (TIIHA Bangkok)503.5 คะแนน อันดับ 4 ไอซ์ นาคา อารีนา รังสิต ไทย (Ice Naka Arena Rangsit) 420 คะแนน อันดับ 5 ทีไอไอเอชเอ เชียงใหม่ ไทย (TIIHA Chiangmai) 289 คะแนน