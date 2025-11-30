ตะลึงทั้งวงการ เปิดสเก็ตน้ำแข็ง 2 รายการ ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025 - ไอเอสไอ เอเชีย รอบชิงชนะเลิศ

เปิดสเก็ตน้ำแข็งนานาขาติ อย่างยิ่งใหญ่ ที่ ซับซีโร่ เมกาบางนา มี 7 ชาติเข้าแข่งขัน รายการแรก Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025) มี 19 ชาติ ร่วม ประชันฝีมือ ส่วน ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) รอบชิงชนะเลิศ ที่มี 16 ทีมร่วมแย่งแชมป์
การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาขาติ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025) ที่ ซับซีโร่ เมกาบางนา เป็นการแข่งขันวันแรก โดยมีพิธี เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 โดยมี ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ธนาธร สุวิชา ผู้อำนวยการ บริษัทเมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด, ราอูล โกเมซ กรรมการบริหาร สถาบันสเก็ตน้ำแข็ง เอเซีย, พิพัฒน์ เชิดชิด Competition Director และ ผู้จัดการทั่วไป ซับซีโร ไอซ์สเก็ต คลับ และนัฏกร ใจแก้ว ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทลบางนา (General Manager Novotel Bangkok Bangna) ร่วมเปิดการแข่งขัน
ก่อนเริ่มการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันมีการจัด พิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ ไฮไลท์สำคัญ การแสดงโชว์จาก เคจิ ทานากะ นักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งโอลิมปิก ฤดูหนาว ปี 2018 จากประเทศญี่ปุ่น
สำหรับรายการนี้ จัดขึ้นจากความร่วมมือของ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ และ สถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอชีย (ISI Asia) โดย เป็นการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งระดับนานาชาติ รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568 ที่ ซับซีโร่ เมกาบางนา
ด้านประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน มี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ไต้หวัน, จีน, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปินส์ และ คูเวต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 750 คน แข่งขันรวม 2,000 อีเวนต์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะมีผู้ติดตามเข้าชมการแข่งขันมากกว่า 5,000 คน ตลอดระยะเวลา 9 วัน
โดยในการแข่งขันรายการ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025) ยังมีการจัดการแข่งขันอีก 1 รายการสำคัญได้แก่ ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) ทำการแข่งขันควบคู่กันไปด้วย มี รายละเอียดดังนี้
สำหรับการแข่งขันรายการ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025)จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 497 รายการ มีทีมเข้าแข่งขัน 19 ทีม ได้แก่ ลานสเก็ตน้ำแข็งออโรรา ไต้หวัน (Aurora Ice Rink), ลานสเก็ตน้ำแข็งบีโลว์ซีโร่ คูเวต (Below Zero), บีเอ็กซ์ ริงค์ บินตาโร จายา อินโดนีเซีย (BX Rink Bintaro Jaya), การ์เดน ไอซ์ บันดุง อินโดนีเซีย (Garden Ice Bandung), ไอซ์ อารีนา ภูเก็ต ไทย (Ice Arena Phuket ), ไอซ์ เคฟ อารีนา เชียงใหม่ ไทย (Ice Cave Arena Chiangmai), ไอซ์ นาคา อารีนา รังสิตไทย (Ice Naka Arena Rangsit), อิมพีเรียล เวิลด์ ไอซ์ สเก็ตติ้ง ไทย (Imperial World Ice Skating), โอเอซิส เซ็นเตอร์ อารีนา อินโดนีเซีย (Oasis Centre Arena), สกาย ริงค์ จาการ์ตาอินโดนีเซีย (Sky Rink Jakarta), เอสเอ็ม มอลล์ ออฟ เอเชีย ฟิลิปปินส์ (SM Mall Of Asia), เอสเอ็ม เมกะมอลล์ ฟิลิปปินส์ (SM Megamall), เอสเอ็ม ซีไซด์ เซบู ฟิลิปปินส์ (SM Seaside Cebu), ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับไทย (Sub Zero Ice Skate Club), ซันเวย์ พีระมิด ไอซ์ มาเลเซีย (Sunway Pyramid Ice), เท็นเทรม ออน ไอซ์ อินโดนีเซีย (Tentrem On Ice), เดอะ ริงค์ ไอซ์ อารีนา ไทย (The Rink Ice Arena), ทีไอไอเอชเอ เชียงใหม่ ไทย (TIIHA Chiangmai) และ ทีไอไอเอชเอ กรุงเทพฯ ไทย (TIIHA Bangkok)
ส่วน ISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่แต่ละทีมจะสะสมคะแนน จากสนามต่างๆ ที่กำหนดไว้ เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 196 รายการ โดย 16 ทีมที่ผ่านเข้ามาทำการแข่งขัน ได้แก่ บีเอ็กซ์ ริงค์ บินตาโร จายา อินโดนีเซีย (BX Rink Bintaro Jaya ), การ์เดน ไอซ์ ริงค์ บันดุง อินโดนีเซีย (Garden Ice Rink, Bandung), ไอซ์ อารีนา ภูเก็ต ไทย (Ice Arena Phuket), โอเอซิส เซ็นเตอร์ อารีนา อินโดนีเซีย (Oasis Center Area), โอซีเอ ไอซ์ สเก็ตติ้ง อารีนา อินโดนีเซีย (OCA Ice Skating Arena), เอสซีเอช ไอซ์ สเก็ตติ้ง อารีนา อินโดนีเซีย (SCH Ice Skating Arena), เชคเกอร์ ฟิกเกอร์ สเก็ตติ้ง คลับ สหรัฐอเมริกา (Shaker Figure Skating Club) , สกาย ริงค์ จาการ์ตา อินโดนีเซีย (Sky Rink Jakarta), เอสเอ็ม มอลล์ ออฟ เอเชีย ฟิลิปปินส์ (SM Mall Of Asia), เอสเอ็ม เมกะมอลล์ ฟิลิปปินส์ (SM Megamall), เอสเอ็ม ซีไซด์ เซบู ฟิลิปปินส์ (SM Seaside Cebu), ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ ไทย (Sub Zero Ice Skate Club), ซันเวย์ พีระมิด ไอซ์ มาเลเซีย (Sunway Pyramid Ice), ซูโจว เซ็นทรัล แชมเปียน ริงค์จีน (Suzhou Central Champion Rink), ทีไอไอเอชเอ เชียงใหม่ ไทย (TIIHA Chiangmai), ทีไอไอเอชเอ กรุงเทพฯ ไทย (TIIHA Bangkok)
หนึ่งในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ “น้องข้าวหอม” ภภร เพชร์สินธพชัย ลูกสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศประเทศไทย ที่ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วย
สำหรับ “น้องข้าวหอม”ภภร เพชร์สินธพชัย นั้นจะร่วมแสดงโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไอซ์สเก็ต ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ “น้องแตงโม” ปุณณดา พรหมยศ ลูกสาวของแจง ปุณณาสา พรหมยศ ภรรยาของ แจ๊ส ชวนชื่น และลูกคนดังอีกหลายๆ คน
สามารถชมการ Sub Zero Skate Bangkok 2025 (ซับซีโร่ สเก็ต แบงคอก 2025)และISI Asia International Championships Final (ไอเอสไอ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนชิพ ไฟนอล) ได้ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-7 ธ.ค 68 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.ได้ที่ ซับซีโร่ ไอซ์ สเก็ต คลับ เมกาบางนา