HELLO! EDUCATION FAIR 2025 งานแนะแนวการศึกษานานาชาติครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี รวมกว่า 20 โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ

HELLO! EDUCATION FAIR 2025 งานแนะแนวการศึกษานานาชาติครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี รวมกว่า 20 โรงเรียนนานาชาติชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศระดับแนวหน้ามาให้เลือกครบจบในที่เดียว ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568
บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร HELLO! ร่วมกับ SC ASSET, Flik Flak และ EM DISTRICT เตรียมจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษานานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ “HELLO! EDUCATION FAIR 2025” รวบรวมโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศระดับแนวหน้ามาไว้ในที่เดียว พร้อมกิจกรรมหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกบ้านค้นหาโรงเรียนที่ใช่ เส้นทางการศึกษาเหมาะที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัว ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ณ Q Stadium ชั้น M เอ็มควอเทียร์
ภายในงานพบกับโรงเรียนนานาชาติชื่อดังในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับประถมต้นถึงมัธยมปลาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศระดับ แนวหน้ามากกว่า 20 แห่ง อาทิ Amnuay Silpa School, Crest School Bangkok, D-PREP International School, DBS Denla British School, Dulwich College International School Bangkok, Highgate International School Thailand, King’s College International School Bangkok, KIS International School, Nord Anglia Education, RIS Ruamrudee International School, Rugby School Thailand, The Arthit Ourairat Institution (AOI), VERSO International School, Wellington College International School Bangkok, XCL American School of Bangkok, Sukhumvit, Chubb Life Thailand, Crimson Education, EDEX Education Experts, FWC Education by Flywithcream Group และ Progress Summer School in UK & USA ที่พร้อมจะให้คำแนะนำโดยตรงจากตัวแทนโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตร และแนวทางการเรียนต่อแบบครบวงจรในที่เดียว ทั้งการสมัครเรียน แผนค่าเทอม ทุนการศึกษา ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสนสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัว ทั้งการเปิดเวที HELLO! Parent Talk พูดคุยกับ “แบม – จณิสตา จรูญสมิทธิ์” สุดยอดคุณแม่ของลูก ๆ นักกีฬา, “Guy Haru Family” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกแบบใช้ได้จริง, Live Performance สุด exclusive จาก GAMMA, ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากน้อง ๆ หนู ๆ และเวิร์กช็อปสำหรับทุกเพศทุกวัย
อย่าพลาด มาค้นหาโรงเรียนนานาชาติที่ใช่ และเลือกเส้นทางการศึกษาต่างประเทศที่ตอบโจทย์ที่สุดใน “HELLO! Education Fair 2025” งานแนะแนวการศึกษานานาชาติครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00-19.00 น. ณ Q Stadium ชั้น M เอ็มควอเทียร์ งานนี้ เข้างานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Hello! Thailand