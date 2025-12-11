‘นิโคลาส์ ซาร์โกซี’ อดีตผู้นำฝรั่งเศส ออกหนังสือชีวิตในโลกหลังกรงขัง

เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส “นิโคลาส์ ซาร์โกซี” เคยชินกับความหรูหราฟุ่มเฟือย แต่เมื่อต้องกลายเป็นนักโทษชีวิตก็เปลี่ยนไป เขาได้ออกมาเผยช่วงเวลาที่อยู่หลังลูกกรง ทั้งที่ติดคุกอยู่เพียงไม่ถึงเดือน ซึ่งได้จุดประกายความคิดเห็นเยาะเย้ยมากมายในโลกออนไลน์
ในหนังสือ ‘Le journal d’un prisonnier’ (บันทึกประจำวันของนักโทษ) อดีตประมุขแห่งรัฐ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา โดยเขาเขียนบันทึกประจำวันของนักโทษได้เป็นเล่มทั้งๆ ที่ถูกจำคุกเพียง 20 วัน หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในเวลาอันรวดเร็ว และวางจำหน่ายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใครก็ตามที่อยากรู้ว่า อดีตประมุขแห่งรัฐคนแรกของประเทศในสหภาพยุโรป ที่ถูกจำคุกนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร จะได้รับรู้รายละเอียดมากมาย นอกจากรู้สึกว่า การติดคุกไม่มีอะไรทำ และไม่มีอะไรให้พบเห็นแล้ว นักโทษหมายเลข 320535 ยังพบว่า เตียงนอนแข็งเกินไป อาหารแย่มากจนเขาต้องกินแต่นม โยเกิร์ต และช็อกโกแลตแท่งเป็นหลัก นอกจากนั้น เขายังรู้สึกรำคาญกระจกติดผนังที่มีความสูงระดับท้อง นั่นเพราะเขาได้อยู่ในห้องขังขนาด 12 ตร.ม. ที่เข้าถึงได้ง่าย
หน้าห้องขังของซาร์โกซี มีเจ้าหน้าที่เรือนจำเฝ้าอยู่ 2 นาย เขาไม่ได้ออกไปเดินสูดอากาศที่ลานโล่งของเรือนจำ เพราะรู้ว่ามีปาปารัซซีเช่าบ้านอยู่ข้างๆ เขาจึงเลี่ยงไปออกกำลังกายในร่มวันละหนึ่งชั่วโมง รวมถึงการวิ่งบนลู่ไฟฟ้าด้วย ทุกๆ สองวัน ภรรยาของเขา “คาร์ลา บรูนี” จะไปเยี่ยมในห้องเยี่ยมเล็กๆ และมักจะมีลูกๆ คนใดคนหนึ่งตามไปด้วย
เช่นเดียวกับนักโทษบางคนก่อนหน้าเขา ซาร์โกซีเองก็ประสบกับการตื่นรู้ทางศาสนาขึ้นมา “จู่ๆ ผมก็รู้สึกอยากคุกเข่าที่ข้างเตียง” เขาเขียน “ผมภาวนาขอให้มีพละกำลังที่จะแบกรับไม้กางเขนแห่งความอยุติธรรม” ในวันอาทิตย์เขายังจะไปพบกับบาทหลวงประจำเรือนจำ ซึ่งคอยให้ศีลให้พรแก่เขาด้วย
แต่หนังสือความหนา 216 หน้า ของอดีตประธานาธิบดีสายอนุรักษ์นิยมเล่มนี้ ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกประสบการณ์ของเขาในเรือนจำปารีส ที่เต็มไปด้วยการยืนยันความบริสุทธิ์ และความรู้สึกสงสารตัวเองเท่านั้น หากมันยังเป็นเอกสารทางการเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยอิทธิพลมหาศาล ที่ชายวัย 70 ปีผู้นี้ยังคงมีอยู่ จึงไม่น่าจะล้มเหลวในการสร้างผลกระทบ
เมื่อเดือนที่แล้ว ซาร์โกซีได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง โดยมี ภรรยา-คาร์ลา บรูนี เป็นคนไปรับเขา การพิจารณาอุทธรณ์คดีฉ้อโกงเงินในการหาเสียงเลือกตั้งในลิเบีย ถูกกำหนดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้า หากศาลอุทธรณ์ยืนยันคำพิพากษาจำคุก 5 ปี ในข้อหาจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม ถึงตอนนั้นเขาคงจะมีเรื่องราวให้บันทึกมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน