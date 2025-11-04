สุดอึ้ง! ปารีสพบ “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” โดนปล้นแค่ 7 นาทีสูญสมบัตินโปเลียนไป 76 ล้านปอนด์เป็นฝีมือโจรย่องเบาธรรมดาไม่ใช่แก๊งใหญ่เหมือนที่เข้าใจ

เอเจนซีส์ – อัยการฝรั่งเศสแถลงสุดช็อกการสอบสวนพบโจรย่องเบาธรรมดาไม่ใช่พวกโจรอาชญากรรมแก๊งใหม่บุกปล้นพิพิธภัณธ์ลูฟร์ชื่อดังเดือนที่แล้วสูญทรัพย์สินไปถึง 76 ล้านปอนด์ ที่มาจนถึงเวลานี้ยังตามไม่เจอ พบใช้เครนลิฟต์ไฟฟ้าเพื่อผ่านพิพิธภัณฑ์เข้าไปก่อนใช้เครื่องเจียรไฟฟ้าเจาะตู้โชว์ฉกเครื่องประดับนโปเลียนออกไปได้สำเร็จ
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันจันทร์(3 พ.ย)ว่า ผู้ต้องสงสัย 2 คนวันพุธ(29 ต.ค) โดนตั้งข้อหาดำเนินคดีในความเชื่อมโยงกับคดีอุกอาจปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ก่อนที่คนร้ายอีก 2 คนจะโดนจับกุมในวันเสาร์(1) หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าประวัติของคนร้าย 3 ใน 4 ไม่คล้ายพวกแก๊งโจรอาชีพระดับตัวเอ้แต่เป็นพวกโจรย่องเบาธรรมดาจากย่านชานกรุงปารีส
ลอเร เบกกูโอ (Laure Beccuau) อัยการกรุงปารีสเปิดเผยกับสื่อฝรั่งเศสว่า “นี่ไม่ใช่พวกการกระทำความผิดที่เป็นปกติธรรมดาที่พบเห็นในแต่ละวัน..แต่เป็นประเภทการกระทำความผิดที่พวกเรามักไม่เกี่ยวข้องกับระดับบนของแก๊งอาชญากรรม”
และเสริมว่า “คนเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่อย่างชัดเจน พวกเขาอาศัยในย่าน Seine-Saint-Denis” โดยอ้างไปถึงพื้นที่ชุมชนประชาชนปารีสรายได้ต่ำ
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า สื่อแดนน้ำหอมต่างคาดว่า บรรดาผู้ต้องสงสัยที่รวมไปถึง “แฟนสาว” ของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนั้นต่างเป็นโจรมือสมัครเล่นเป็นเพราะพวกเขาได้ทำตกทรัพย์สินมีค่าทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุก่อนขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป คือ “มงกุฎของจักรพรรดินี ยูเชนี” (Empress Eugénie) เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในห้อง Galerie d'Apollon. มงกุฎนี้ประดับด้วยเพชรและมรกต โดยมีลูกโลก (monde) ที่ประดับด้วยมรกตอยู่บนยอด และมีไม้กางเขนที่ประดับด้วยเพชรอยู่ด้านบนสุด
และพวกโจรย่องเบาเหล่านี้ยังทิ้งอุปกรณ์ไว้ที่เกิดเหตุ รวมไปถึงยังลืมที่จะจุดไฟเผาเครนลิฟต์ไฟฟ้าอีกด้วย
ตำรวจปารีสได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คนในวันพุธ(29 ต.ค)แต่ทว่าปล่อยตัวไป 3 คนโดยที่ไม่ได้ตั้งข้อหาดำเนินคดี
ซึ่งชาย 2 คนที่โดนคุมตัวนี้เป็นชายชาวอัลจีเรียวัย 34 ปีที่อาศัยในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 2010 แต่โดนจับกุมระหว่างที่จะพยายามขึ้นเครื่องบินหนีกลับไปอัลจีเรีย และชายวัย 39 ปีที่โดนคดีปล้นร้ายแรง ตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่า คนทั้งสองบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงห้อง Galerie d'Apollon เพื่อกวาดทรัพย์สินที่มีค่าออกมา
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า คนร้ายทั้งสองอาศัยใน Aubervilliers ทางเหนือของกรุงปารีส และได้รับสารภาพบางส่วนของความเกี่ยวข้อง อัยการฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
และคนร้ายอีก 2 คนเป็นชายวัย 37 ปีและหญิงวัย 38 ปี โดนจัยเมื่อวันที่ 29 ต.ค ก่อนที่จะโดนตั้งข้อหาในวันเสาร์(1)
เบกกูโอแถลงว่า คนร้ายวัย 37 ปีเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาย 4 คนที่ออกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โดยอ้างอิงจากดีเอ็นเอที่ค้นพบจากรถเครนยกไฟฟ้าที่เกิดเหตุ
อัยการปารีสแถลงว่า คนร้ายคนดังกล่าวมีประวัติมาอย่างโชกโชนตั้งแต่ความผิดทางการจราจรไปถึงการปล้นอุกอาจร้ายแรงและพยายามบุกเข้าเพื่อขโมยเครื่องแคชเชียร์อัตโนมัติที่มีเงินสดเก็บไว้
อัยการปารีสเสริมว่า ชายวัย 37 ปีมีความสัมพันธ์กับคนร้ายหญิงวัย 38 ปีและทั้งคู่มีลูกร่วมกัน โดยชายคนดังกล่าวเคยร่วมมือกับชายคนอื่นในแก๊งปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์นี้เคยก่อเหตุขโมยเมื่อปี 2015 มาแล้ว
ร่องรอยดีเอ็นเอของผู้หญิงวัย 38 ปีถูกพบที่เครนยกไฟฟ้า แต่เบกกูโอเปิดเผยว่าดูเหมือนร่องรอยดีเอ็นเอจะถูกย้ายมาที่รถเครนยกไฟฟ้า ที่เป็นไปได้ว่าเป็นฝีมือของบุคคลหรือวัตถุในภายหลังที่ใส่ไว้ที่รถ
ทั้งนี้สำนักอัยการฝรั่งเศสในวันเสาร์(1)ระบุว่า คนร้ายทั้งสองปฎิเสธความเกี่ยวข้องในการปล้ยพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
อัยการฝรั่งเศสแถลงเปิดเผยกับนักข่าวว่า มีคนร้ายหลงเหลืออีกไม่ต่ำกว่า 1 คนยังคงล่องหล