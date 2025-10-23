สิ้น “หลวงพ่อสมควร” เจ้าอาวาสวัดบางปลา พระนักพัฒนาแห่งบางเลน มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวคร่าชีวิต

นครปฐม – ศิษยานุศิษย์เศร้าอาลัย “พระครูปิยธรรมพิมล” เจ้าอาวาสวัดบางปลา จ.นครปฐม พระนักพัฒนาและครูสอนนักธรรม มรณภาพภายในกุฏิ หลังไม่มีใครพบหลายวัน คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน ตำรวจเร่งส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุที่แน่ชัด
วันนี้( 23 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเลน จ.นครปฐม ได้รับแจ้งเหตุพระมรณภาพภายในกุฏิวัดบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พร้อมด้วยอาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางเลน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่
ในที่เกิดเหตุภายในกุฏิ พบพระมรณภาพอยู่ข้างเตียง ทราบภายหลังคือ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร เพชรเยียน) อายุ 56 ปี ฉายา “ปิยํกุโร” เจ้าอาวาสวัดบางปลา และอดีตรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน เป็นพระนักพัฒนา ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในพื้นที่
จากการสอบถามพระลูกวัดและศิษยานุศิษย์ ทราบว่า หลวงพ่อสมควรไม่ได้ออกจากกุฏิมาหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา คิดว่าอาพาธพักผ่อนอยู่ภายในห้อง จนเมื่อเช้าวันนี้ได้ไปเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบ จึงเปิดประตูเข้าไปดู พบว่ามรณภาพแล้ว เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วัน
ทั้งนี้ พระครูปิยธรรมพิมลมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือสิ่งผิดปกติ ก่อนนำร่างส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อผ่าชันสูตรหาสาเหตุการมรณภาพที่แท้จริง
สำหรับ พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร เพชรเยียน) เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ที่ ต.วังกะพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุปสมบทแล้วตั้งใจศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก สำเร็จการศึกษานักธรรมเอก และจบปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี
ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนาม “พระครูปิยธรรมพิมล” ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม และดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน
หลวงพ่อสมควรเป็นพระนักพัฒนา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวัดบางปลาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาธรรมะและกิจกรรมชุมชน ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ประจำปี พ.ศ. 2548 และยังเป็นพระอุปัชฌาย์ ครูสอนนักธรรมที่ศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพศรัทธา
หลังทราบข่าวการมรณภาพ ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ต่างหลั่งไหลมาที่วัดบางปลาเพื่อกราบอัฐิและร่วมไว้อาลัย โดยทางคณะสงฆ์อำเภอบางเลนจะมีการประชุมเพื่อกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีบำเพ็ญกุศลตามพระธรรมวินัยต่อไป