วนัช กูตูร์ เปิดดีเทลชุดไทยดุสิต "สยามอรุณ" ของ โอปอล สุชาตา รวมมูลค่ากว่า 30 ล้าน

นาทีนี้นางงามที่สวยเจิดจรัสเป็นแก้วเป็นแสงให้กับประเทศไทยมากที่สุดต้องยกให้ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี เป็นนางงามชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎ Miss World 2025 เป็นคนแรกของประเทศไทย และล่าสุดได้สร้างความประทับใจอีกครั้งในงานพิธีเปิด “SEA GAMES Thailand 2025” ผู้ถือป้ายประเทศไทยร่วมขบวนนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ โดยเปิดตัวในลุคชุดไทยดุสิต ภายใต้ชื่อคอลเลกชัน “สยามอรุณ” ที่มีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ผลงานการออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ จาก ห้องเสื้อชื่อดัง วนัช กูตูร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดไทยร่วมสมัย ที่ได้ถ่ายทอดความงดงามเชิงศิลป์ ความประณีต และอัตลักษณ์ไทยในระดับสากลได้อย่างวิจิตร ทรงพลัง และสง่างามสุดตระการตามากที่สุด เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนช้อย สุภาพ และความประณีตตามแบบฉบับไทยแท้
ชุดไทย "สยามอรุณ" ชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจาก “แสงเปลวไฟแห่งคบเพลิง” ที่ได้ออกแบบเส้นสายงานปักให้แผ่รัศมีประกายไฟ สื่อถึงพลัง ความหวัง และชัยชนะ อันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของพิธีเปิดซีเกมส์ ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยยกดอกลำพูน สีงาช้าง ทอด้วยมือจากช่างฝีมือท้องถิ่น ที่ได้รับตรานกยูงพระราชทาน ผืนผ้าส่องประกายหรูหราเมื่อกระทบแสงไฟ ลวดลายบนชุดประดับด้วยงานปักขดดิ้นทองแบบสปริง เทคนิคระดับปรมาจารย์ที่ต้องใช้ความประณีตสูงกว่างานปักทั่วไป พร้อมผสานลูกปัดและคริสตัลเฉดทองคำเป็นประกายทั่วทั้งผืน สร้างมิติอันงดงามและเลอค่า ชุดนี้โดดเด่นด้วยผ้าโอบไหล่ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นทอมือฝีมือคนไทยความยาวกว่า 10 เมตร เพื่อเพิ่มความสง่างามระหว่างการเดินถือป้ายประเทศไทยในพิธีเปิด ยกระดับภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่ให้ดูเปล่งประกายโดดเด่นที่สุด สะท้อนคุณค่าของงานฝีมือไทยระดับสูงที่รวมความประณีต ความเชี่ยวชาญ และความภาคภูมิใจของช่างไทยไว้ในหนึ่งเดียว
ในส่วนของคอลเลกชันเครื่องประดับ "Siam Arun" (สยามอรุณ) ของชุดไทยประยุกต์อันทรงคุณค่าชุดนี้นั้น ได้รังสรรค์ขึ้นเพื่อสาวงามอย่างคุณโอปอลโดยเฉพาะในฐานะตัวแทนประเทศไทย เพื่อสวมใส่ในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งนี้ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของประเทศ ความพิเศษแห่งการรังสรรค์ คอลเลกชันนี้เกิดจากการผสานศาสตร์และศิลป์ของ ดร.สรรค์ สุดเกตุ (วนัช กูตูร์) และ คุณปรมินทร์ ทาเฮเรียน (นักออกแบบมากฝีมือ) ที่ได้แรงบันดาลใจหลักจากแสงทองยามเช้าแห่งสยาม ซึ่งสาดส่องกระทบยอดนภศูลสีทองอร่ามของ วัดอรุณราชวราราม แสงแรกนี้สื่อถึงความรุ่งโรจน์และการเริ่มต้นใหม่ โดยผสานความงดงามของมรดกไทย เครื่องประดับชรังสรรค์ขึ้นจากตัวเรือนทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักรวมกว่า 70 บาท ประดับด้วยอัญมณีน้ำหนักรวมกว่า 200 กะรัต ตัวเรือนทองรังสรรค์ด้วยเทคนิคชั้นสูง สื่อถึงความแข็งแกร่งและความรุ่งโรจน์ ใช้พลอยบุษราคัมหลากเฉดสีและเพชรเป็นอัญมณีหลัก ผลงานเซ็ทนี้มิได้มีเพียงมูลค่าของอัญมณี แต่ยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจและความวิจิตรบรรจงอันประเมินมิได้ ซึ่งแสดงถึงฝีมือช่างไทยที่ผสานกับสถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่า
เครื่องประดับผมพิกุลทอง
เครื่องประดับผมที่รังสรรค์จาก พิกุลทอง ผสานลายประจำยามประดับด้วยเพชรทั้งหมด พิกุลเป็นดอกไม้แห่งความเป็นมงคลและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสื่อถึงการอวยพรและความสำเร็จสูงสุด
โชกเกอร์คอ (The Victory Choker) แสงแห่งชัยชนะ
ประดับคอโครงสร้างแข็งและพลอยบุษราคัมน้ำทองทรงเหลี่ยมประดับเพชรที่ไล่เฉดสีเสมือนแสงแรกยามเช้า สื่อถึงความแข็งแกร่งและพลังอำนาจ โดยมีแรงบันดาลใจจากลวดลายดอกไม้ ลวดลายบนกระเบื้องของวัดอรุณ สื่อถึงความเป็นมงคล และความรุ่งเรือง
ต่างหู (The Victory Earrings): แสงแห่งความรุ่งโรจน์
พลอยบุษราคัมทรงเหลี่ยมเป็นดีไซน์เป็นแฉกรัศมีของแสงแดดยามเช้า ที่มีความคมชัดและพุ่งทะยาน ประดับเพชรและพลอยบุษราคัมไล่เฉดสี ทรงกลม เรียงต่อกันบนตัวเรือนทองอร่ามเชื่อมทุกเฉดสีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
กำไลข้อมือ (The Radiant Cuff)
กำไลทรงกว้างที่รวมเอารูปแบบของกำไลไทยโบราณหลายชิ้นเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ลูกไม้ปลายมือ, ปะวะหล่ำ, กำไลพิรอด มาตีความและนำเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ ประดับตัวห้อยระย้ารูปทรงดอกพิกุลประดับด้วยเพชร มุก และบุษราคัม ไว้บริเวณปลายมือ สื่อถึงความ มั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ของสยามประเทศ
เข็มขัด (The Dawn Belt)
หัวเข็มขัด: พลอยบุษราคัมน้ำหนักกว่า 100 กะรัต ดีไซน์เป็นแสงที่ส่องออกมาเป็นประกายประดับด้วยเพชรและพลอยบุษราคัมไล่เฉดสี สายเข็มขัดทรงเหลี่ยมเรียงต่อกัน ทรงเหลี่ยมประยุกต์จาก “ย่อมุม” ของวัดอรุณฯ และใช้เทคนิคแกะลายเส้นเสมือนแสงสว่างที่ส่องประกายออกมา ประดับด้วยลายดอกพิกุลทอง สื่อถึงความ มั่นคง และวิจิตรบรรจง
เครื่องประดับชุด "สยามอรุณ" เปรียบเสมือนตัวแทนที่ทรงคุณค่าของมรดกไทยอันรุ่งโรจน์สู่สายตาชาวโลก เป็นความสิริมงคลที่ประดับให้กับคุณโอปอล สุชาตา เพื่อส่งเสริมนำพาพลังแห่งชัยชนะให้กับชาวไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้
