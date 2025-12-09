เซเลบน่องเหล็ก ช่วงนี้วิ่งกันหนักมาก!

หลังจากที่ การแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในรายการ วิ่งผ่าเมือง ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 เพิ่งผ่านพ้น และตอนนี้ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 กำลังเริ่มต้นขึ้น เหล่าผู้ชื่นชอบในเกมกีฬา ต่างเตรียมตัวเชียร์ทีมชาติไทยกันอย่างคึกคัก แต่วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพามาส่อง คนดังนักวิ่งที่มีทั้งวิ่งจริงๆ จังๆ ระดับประเทศ กับวิ่งเพื่อดูแลสุขภาพ บางคนรักในการเล่นกีฬา แล้วการวิ่งเพื่อวอร์มร่างกายจะพลาดได้อย่างไร มาดูกันว่าจะมีใครกันบ้าง?
หมอมิยู-ทันตแพทย์หญิง ชรินญา กาญจนเสวี : ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งหญิงคนแรก ที่ใส่ชุดไทยวิ่งมาราธอนได้เร็วที่สุดในโลก ในลอนดอนมาราธอน 2023 และเป็นแชมป์หญิงไทยในการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ที่ผ่านมา
วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ : ใครจะคิดว่าเซเลบหนุ่มนักธุรกิจจะมีเวลาว่างไปวิ่งมาราธอนในต่างประเทศ แต่หนุ่มโน้ตก็ผ่านการวิ่งที่ว่ามาแล้วเมื่อหลายปีก่อน ช่วงนี้มีลูกเล็กๆ ถึงสองคน คุณพ่อโน้ตที่สั่งสมพลังมาแบบเต็มที่จึงสบายมาก
ปาวา นาคาศัย : เซเลบสาวสวยมากความสามารถ ลูกสาวนักการเมืองคนดัง ที่ปัจจุบันหันมาดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาหลายชนิด อย่างสม่ำสมอ การวิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอทำเป็นประจำ
พสุ ลิปตพัลลภ : เซเลบหนุ่มลูกชายนักการเมืองชื่อดัง ไม่เพียงชอบแข่งรถ แต่หนุ่มหลวงยังชอบตีกอล์ฟ และเล่นกีฬาหลายประเภท และวิ่งออกกำลังกายเสมอๆ หากมีรายการที่ได้ร่วมวิ่งกับเพื่อนๆ เขายิ่งไม่พลาด
เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต : เซเลบหนุ่มนักบริหารผู้รักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจ ล่าสุด ได้ร่วมลงรายการวิ่ง ValenciaMarathon2025 มาราธอนครั้งที่ 9 ของตัวเองได้ตามตั้งใจแบบสุดพลัง แม้ร่างกายจะไม่พร้อม 100% และวิ่งไม่ได้มาปีครึ่งด้วยเรื่องสุขภาพ แต่ก็สามารถเข้าเส้นชัยได้แบบงดงาม
ทยา ทีปสุวรรณ : นักธุรกิจชื่อดัง นักวิ่งที่แท้ทรู วิ่งมาแล้วหลายรายการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะ กีฬาแอดเวนเจอร์ทุกชนิดเธอเล่นหมด
แอน ทองประสม : ผู้จัดละคร นักแสดง และนางแบบ เจ้าของฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง” เธอมักดูแลสุขภาพด้วยการวิ่ง จากที่เริ่มวิ่งคนเดียว จนมาเจอๆ น้องๆ จากหลายวงการมาวิ่งด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ รายการใหญ่ อย่าง ATM Bangkok 2025 ที่ผ่านมาเธอจึงไม่พลาด
นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร : นายแบบ พิธีกร เทรนเนอร์ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สนใจและส่งเสริมการวิ่งอย่างจริงจัง มักเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งต่างๆ มาโดยตลอด มาราธอนระดับประเทศเขาก็ร่วมวิ่งเช่นกัน
ณัฐฐาวีรนุช ทองมี : ผู้ที่หันมาออกกำลังกายแบบจริงๆ จังๆ จนได้หุ่นลีนซิกแพคลอนสวยสุดเซ็กซี่ ส่วนเรื่องการวิ่งนั้น เมื่อปี 2567 ได้ร่วมงานวิ่งครั้งแรกแรกระยะทาง 10 กม. แถมติดท็อป 100 ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เธอซ้อมวิ่งมาตลอด
พิตต้า ณ พัทลุง : นักแสดงสาวสวย ที่รักการวิ่งออกกำลังกายอีกคนหนึ่ง มักจะไม่พลาดรายการวิ่งสำคัญๆ ออกมาเชิญชวนให้คนหันมาวิ่งกันเยอะๆ อยู่เสมอ
ตุลยเทพ เอื้อวิทยา : สามีของญาญ่าหญิง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคู่รักนักวิ่ง นักวิ่งที่มีแพสชั่นสูง ตุลย์เป็นนักวิ่งไตรกีฬา ชอบวิ่งทุกรูปแบบ ทั้งผจญภัยและท่องเที่ยว เคยไปร่วมมินิมาราธอนในต่างประเทศมาแล้วหลายรายการ
สู่ขวัญ บูลกุล : เซเลบนักวิ่งตัวยง จากที่ไม่ชอบวิ่งแต่ต้องมาฝึกวิ่งมาราธอนเพื่อแสดงภาพยนตร์เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว จนกลายเป็นไอดอลสุขภาพที่วิ่งเป็นประจำเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี ทำให้เธอมีสุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์ ทั้งยังเชื่อว่าการวิ่งช่วยเรื่องสมาธิและการบริหารจัดการ