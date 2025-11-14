เพราะความหวานต้องพอดี “อั้ม อธิชาติ - จ๋า ณัฐฐาวีรนุช” 2 กูรูด้านสุขภาพ ชวนคนไทยห่างไกลน้ำตาลต้านโรค

เป็นต้นแบบของคนดังที่ดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง สำหรับพระเอกดังที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ “ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด เจ้าของแบรนด์ อทิส อัมริท ล่าสุดจับมือกับ “ดร.จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี” หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม “วีเจจ๋า” มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ในหัวข้อ “ปรับ LIFESTYLE BALANZ ชีวิต พิชิตเบาหวาน” ใน งาน “Roadshow Good Health Great Heart เฮลธ์ตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้” ภายในงานยังมีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเบาหวานมาร่วมพูดคุยด้วย อาทิ ดร.นพ.ธรรณวัฐ วัฒนาเศรษฐ์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging and Regenerative Medicine โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน
“เพราะความหวานต้องพอดี ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งตรงกับวันเบาหวานโลก ในทุกวันนี้เรื่องของปัญหาน้ำตาลเกิน หรือโรคเบาหวาน เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยของเราเอง ซึ่งมีผู้ป่วยเบาหวาน มากถึง 5 ล้านคน หรือ 10% ของประชากรโลก ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ร่วมกับคุณหมอโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มาร่วมให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ และเคล็ดลับจากคุณหมอ ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลควบคุมตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลเกิน และพบกับ“วีเจจ๋า” กูรูด้านสุขภาพ มาร่วมแชร์การเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องสุขภาพ และในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันเบาหวานโลก พบกันที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมกับคุณหมอ ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผมอยากชวนทุกคนหันกลับมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ครับ ดูแลเพื่อสุขภาพของเราเอง เพื่อคน ที่เรารัก และเพื่อไม่ให้ตัวเรากลายเป็นภาระของใครในอนาคต สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง และไม่เคยสายเกินไปครับ อย่างแบรนด์ Atis ของเรา เรามี S Balance by Atis Amarit ที่ผลิตออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นกัน โดยเราต่อยอดมาจากสมุนไพรไทย คือมะระขี้นก และ ใบมะรุม และใช้นวัตกรรม Phytoextraction ทำให้ได้ความเข้มข้นที่สูง ช่วยดูแลเรื่องน้ำตาลในระบบเลือด ช่วยดูแลเรื่องการอักเสบภายใน ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย เบาหวานเป็นโรคน่ากลัวอย่าชะล่าใจดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นครับ”ดร.อั้ม อธิชาติ กล่าว
“หลายคนอาจมองว่าการดูแลสุขภาพคือการ ‘อด’แต่สำหรับจ๋าแล้ว สุขภาพดีไม่ใช่การอดอาหารเลยค่ะ มันคือการเข้าใจร่างกายของตัวเอง ว่าเราต้องการอะไร กินได้แค่ไหน และต้องบาลานซ์อย่างไรให้เหมาะกับชีวิตประจำวันของเรา ก่อนหน้านี้จ๋าเองเคยเป็นคนที่กลัวคาร์บ กลัวข้าว กลัวน้ำตาล เพราะคิดว่ากินแล้วจะอ้วน จ๋าเข้าใจว่า ร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารครบทุกหมู่ คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะ แต่เราต้องเลือกชนิดที่ดี และรู้ว่าร่างกายเราใช้พลังงานเท่าไหร่ ในแต่ละวันทุกวันนี้จ๋ามีโควต้ากินข้าวได้วันละประมาณ 1 กิโลกรัมเลยนะคะ หลายคนตกใจ แต่จริง ๆ แล้วมันคือปริมาณ ที่สมดุลกับพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะเราออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่างกายเลยเผาผลาญได้ดี สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การ ‘ห้าม’ แต่คือการ ‘จัดสมดุล’ ให้ทุกอย่างพอดีกับเราจ๋าอยากให้ทุกคนรู้ว่า เราไม่ต้องกดดันตัวเองเพื่อจะผอม ไม่ต้องอดเพื่อให้ดูดี แต่ให้โฟกัสที่การมีสุขภาพที่แข็งแรงจากภายใน มันสวยแบบยั่งยืนและมีความสุขกว่ามากค่ะ สุขภาพดีคือเรื่องของ ‘สติ’ ในการกิน และ ‘ความเข้าใจ’ ในตัวเองค่ะ เมื่อเราบาลานซ์ชีวิตได้ ทั้งอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกาย จ๋าเชื่อว่าร่างกายจะตอบแทนเราด้วยความสวยจากภายในที่แท้จริง” ดร.จ๋า ณัฐฐาวีรนุช กล่าว
สำหรับงาน “Roadshow Good Health Great Heart เฮลธ์ตี้ทั้งตัว หัวใจแฮปปี้” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาดูและสุขภาพกระตุ้นการออกกำลังกาย และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เนื่องในวันเบาหวานโลก ดร.อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด เจ้าของแบรนด์ อทิส อัมริทจะไปร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องการดูแลสุขภาพอีกครั้งในงาน Be Sweet,Be Well สุขได้ทุกวัน แม้เป็นเบาหวาน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2