เสื้อยืด UT ฉลองครบรอบ 30 ปี ทามาก็อตจิ

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เตรียมเปิดตัวคอลเลคชันเสื้อยืด UT (UNIQLO T-shirt) ลายล่าสุดจากความร่วมมือกับทามาก็อตจิ ของเล่นสัตว์เลี้ยงดิจิทัลสุดฮิต โดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยคอลเลคชันนี้ประกอบด้วย 5 ไอเทม ได้แก่ เสื้อยืดผู้หญิง 4 ลาย และของเล่นทามาก๊อตจิที่ตัวเครื่องถูกออกแบบให้คล้ายกับเครื่องทามาก็อตจิรุ่นแรก ลวดลายบนเสื้อยืดได้รับแรงบันดาลใจจากพิกเซลอาร์ตของทามาก็อตจิ นอกจากนี้ ยูนิโคล่ยังเปิดตัวเว็บไซต์พิเศษที่มีมินิเกม UT Original ให้ทุกคนร่วมสนุก โดยตัวเกมจะมีมาเมตชิ (Mametchi) ที่โผล่ออกมาจากไข่ทามาก็อตจิ ซึ่งผู้เล่นจะต้องช่วยควบคุมให้มาเมตชิที่สวมเสื้อยืด UT คอยเก็บไอเทมและอาหารที่ร่วงหล่นลงมาจากด้านบนให้ได้มากที่สุด
UT Original Tamagotchi ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคน
เสื้อยืด UT ลายทามาก็อตจิออริจินัล ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของตัวเครื่องรุ่นแรกที่เปิดตัวในปี 1996 รุ่น “GEN 1” มาพร้อมกับโปรแกรมเลี้ยงทามาก็อตจิออริจินัลที่วางจำหน่ายในต่างประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทามาก็อตจิได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นของเล่นสัตว์เลี้ยงดิจิทัล กลายเป็นไอเทมแฟชั่นยอดนิยมที่ผู้คนใช้ห้อยติดกระเป๋าเป็นพวงกุญแจอีกด้วย