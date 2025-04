ยูนิโคล่ ปล่อยคอลเลคชันเสื้อยืด UT Archive ลายพิเศษจากซีรีส์เกม Super Mario

ยูนิโคล่ เปิดตัวเสื้อยืดลายกราฟิก หรือ UT จากซีรีส์เกม Super Mario ผ่านโปรเจกต์ UT Archive ซึ่งเป็นเสื้อยืดลายต่างๆ ที่เคยวางจำหน่ายในอดีต และได้เอากลับมานำเสนอให้ทุกคนได้ตื่นเต้นอีกครั้ง สำหรับลวดลายต่างๆ ในคอลเลคชันล่าสุดนี้ ถูกเลือกสรรมาเป็นพิเศษจากคอลเลคชัน “Super Mario Family Museum UT” และ “Mario Kart Friendship UT” ที่เคยวางจำหน่ายในปี 2019 รวมถึงลวดลายในคอลเลคชัน “Super Mario 35th Anniversary" ที่เคยวางจำหน่ายในปี 2020 โดยสามารถจับจองเสื้อยืด UT Archive ลาย Super Mario ซีรีส์เกมคลาสสิกสุดฮิตได้ตั้งแต่ 14 เมษายนนี้ เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ “UT ARCHIVE Super Mario Stamp Rally” และของสมนาคุณ ได้ตั้งแต่ 17 - 20 เมษายน 2568 เฉพาะ ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน และ ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX เท่านั้น

● ร่วมกิจกรรมสะสมแสตมป์ (Stamp Rally) รับฟรีสติกเกอร์ลายพิเศษ

● ใกล้ชิดกับแขกรับเชิญคนพิเศษ ไมกี้ – ปณิธาน บุตรแก้ว ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของคอลเลคชันเสื้อยืด UT จากเกมสุดฮิต Super Mario เฉพาะ วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. – 11.30 ณ ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน

เมื่อซื้อสินค้าคอลเลกชัน UT ARCHIVE Super Mario ของผู้ชายหรือเด็กลวดลายใดก็ได้ อย่างน้อย 1 ตัว ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน

และซื้อเกม Super Mario ที่ Nintendo Authorized Store by SYNNEX (สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass, Super Mario Party Jamboree, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder, Mario & Luigi: Brothership, Super Smash Bros.)

ในระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2568 พร้อมนำใบเสร็จของทั้ง 2 ร้าน มารับฟรีกระเป๋าซิปล็อกลาย Super Mario ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน หรือ Nintendo Authorized Store by SYNNEX

ภายในร้าน ยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน

ภายใน ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX

บริเวณ Crystal Court ใกล้ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน

บริเวณ Star Dome ใกล้ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX

● สัมผัสเล่นเกมส์ Nintendo Switch ฟรี โดยพบกับ Mario Kart 8 DELUXE ได้ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน และเกม Mario Party Jamboree ได้ที่ร้าน Nintendo Authorized Store by SYNNEX

● รับสติกเกอร์ลายพิเศษ สำหรับผู้ที่ Check-in ผ่าน Nintendo Account ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน และ Nintendo Authorized Store by SYNNEX จะได้รับสติกเกอร์ลายไม่ซ้ำกัน โดย 1 ท่าน จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน ต่อ 1 ร้าน

● รับฟรี Sun Visor ลายหมวกของ Super Mario สำหรับทุกท่านทั้ง 2 ร้าน