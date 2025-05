มาแล้ว !! ยูนิโคล่ ผุด 4 ลายใหม่ เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวเสื้อยืดดีไซน์ใหม่ 4 ลาย ภายใต้โปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเหล่านักสร้างสรรค์อย่าง อิจิโระ ซูซูกิ ตำนานนักเบสบอลเมเจอร์ลีก (MLB) และ โคจิ ยาคุโช นักแสดงนำจากภาพยนตร์ Perfect Days โดยกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL จะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อการช่วยระดับนานาชาติ เช่น UNHCR, Save the Children และ Plan International เพื่อสนับสนุนโปรเจกต์เพื่อสันติภาพต่างๆ ทั่วโลก เตรียมพบกับเสื้อยืดลวดลายใหม่ทั้ง 4 ลายได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไปโปรเจกต์เสื้อยืด PEACE FOR ALL นำเสนอเสื้อยืดต่างๆ ที่แสดงถึงความปรารถนาในเรื่องสันติภาพ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยนักสร้างสรรค์และพันธมิตรของยูนิโคล่ พร้อมส่งเสริมแนวคิดเรื่อง “ถึงเวลาลงมือทำ เพื่อสันติภาพโลก”จากไลน์อัพครั้งนี้ ประกอบด้วย เสื้อยืดที่ออกแบบโดยอิจิโระ ซูซูกิ เป็นรูปประตูที่กำลังถูกเคาะ เปรียบกับสถานการณ์ที่เปี่ยมด้วยความตื่นเต้นและความสุขจากการค้นหาสิ่งที่เราชื่นชอบ หรือสื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อท้าทายสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ โคจิ ยาคุโช เจ้าของรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ได้เลือกฉากประทับใจจากภาพยนตร์ Perfect Days พร้อมกับประโยคอันตราตรึงในภาพยนตร์ที่ว่า “Next time is next time, now is now” มาพิมพ์ลายลงบนเสื้อยืด ทั้งนี้ ยูนิโคล่ตั้งใจตอบรับความต้องการของทุกคนอีกครั้ง โดยเพิ่มสีสันใหม่ให้กับเสื้อยืดในโปรเจกต์ที่ออกแบบโดยคาชิวะ ซาโตะ และอาคาไม เทคโนโลยีโปรเจกต์ PEACE FOR ALL เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2565 นำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ อาสาออกแบบโดยเหล่านักสร้างสรรค์ที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ ปัจจุบัน เสื้อยืดถูกจำหน่ายไปมากกว่า 6.6 ล้านตัว และรวมรวบเงินได้มากกว่า 437 ล้านบาท (ยอดรวมในเดือน มกราคม 2568) ยอดเงินทั้งหมดจะถูกบริจาคให้กับองค์กรพันธมิตร 3 แห่ง เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วน มอบความคุ้มครองแก่ผู้พลัดถิ่นทั่วโลก พร้อมกับช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาอื่นๆ*คำนวณจากยอดรวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ที่ 1.98 พันล้านเยน โดยอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน = 22.09 บาท